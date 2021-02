Xbox Series X|S: Erschienene Spiele bekommen FPS Boost

Xbox X

Zur Strategie von Microsoft gehört es, die Abwärtskompatibilität der eigenen Konsolen zu unterstreichen. So wird auch auf Xbox Series X|S das 2015 begonnene Engagement für Kompatibilität fortgesetzt. Nahezu alle Titel profitieren von schnelleren Ladezeiten oder Quick Resume. Die meistgespielten Games sollen dank der Optimierungen auch besser aussehen.

Schon im Oktober erklärte Microsoft, dass abwärtskompatible Spiele nativ auf Xbox Series X|S laufen und die volle Leistung von CPU, GPU und SSD nutzen. Mit dem FPS Boost geht Microsoft jetzt noch einen Schritt weiter, ohne dass hierzu Updates der Spieleentwickler nötig werden. Mit dem FPS Boost sollen die Bildwiederholraten ausgewählter Spiele verdoppelt und in einigen Fällen sogar vervierfacht werden. Damit möchte Microsoft das Spielgefühl steigern und gleichzeitig den Charme der Spiele erhalten. Die nicht näher erläuterte Technologie soll Spiele-Enginges zu höheren Frameraten und schnellerem Rendering verhelfen.

Folgende Spiele nutzen ab sofort den FPS Boost:

New Super Lucky's Tale soll dank FPS Boost mit 120 Bildern pro Sekunde laufen, UFC 4 auch auf der Xbox Series S mit 60 Bildern pro Sekunde.

In Kürze sollen weitere Spiele bekannt gegeben werden, die eine FPS Boost-Unterstützung erhalten sollen. Außerdem wird es ein Update mit Menüsymbolen und erweiterten Systemeinstellungen geben. Unter „Spiel verwalten“ findet ihr dann das Icon “Kompatibilitätsoptionen”. Dort könnt ihr den FPS Boost (und Audio HDR) per Xbox-Taste aktivieren, wobei eine Schaltfläche verrät, ob der Boost verfügbar ist oder nicht. Viele der Spiele mit FPS Boost sollen künftig auch im Xbox Game Pass verfügbar sein. Aktuell sind dies New Super Lucky’s Tale und Sniper Elite 4. Da zu den ersten Spielen mit FPS Boost-Unterstützung auch Titel von Ubisoft gehören, könnte das auf eine engere Zusammenarbeit mit Ubisoft hindeuten. Vielleicht nehmen auch die Ende letzten Jahres aufgekommenen Gerüchte über eine Integration von Ubisoft+ in den Xbox Game Pass Fahrt auf.

Direkt unter dieser News könnt ihr euch ein englischsprachiges Video des Xbox-Content-Creators colteastwood anschauen, der Videomaterial zeigt und vor allem Jason Ronald, Partner Director of Program Management im Team Xbox, zu dem neuen Feature interviewed hat.