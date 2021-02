PM: ROLLER CHAMPIONS: DIE CLOSED BETA IST JETZT GESTARTET (Ubisoft News)

PC Switch XOne PS4 iOS Android

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 17. Februar 2021 - Ab sofort rollen die Rollschuhe in der Arena! Die Closed Beta von Roller Champions ist gestartet. Diese läuft noch bis zum 1. März, 22:00 Uhr. Alle, die noch eine Chance erhalten möchte, einen Key für die Closed Beta zu erhalten, können sich unter diesem Link registrieren:

Die Closed Beta zu Roller Champions kann auf PlayStation 4, Xbox One und Windows PC angespielt werden und unterstützt Crossplay. Fans dürfen sich auf viele neue Inhalte freuen, wie neue Modi, darunter der Ranglisten-Modus, Custom Matches und zeitlich begrenzte Spielmodi wie den 2v2-Modus. Es wurden zahlreiche Gameplay-Optimierungen vorgenommen, sowie diverse Neuerungen hinzugefügt, darunter neue Solo- und Teammanöver und der Skatepark, ein permanenter Social-Hub, in dem bis zu sechs Skater trainieren, an zeitlich begrenzten Minispielen teilnehmen und Spaß mit ihrem Team haben können.

Der Trailer zur Closed Beta kann hier gefunden werden:

Roller Champions ist ein neues Sportspiel, das packende und rasante Team-gegen-Team-Momente auf Rollschuhen bietet und von Ubisoft Montreal in Zusammenarbeit mit Ubisoft Winnipeg und Ubisoft Pune entwickelt wird. Zwei Teams mit jeweils drei Spielern:innen treten in Arenen gegeneinander an. Sie werden vom Publikum angefeuert, während sie um den Ballbesitz kämpfen, ihn an ihre Team-Mitglieder weiterspielen und ihre Gegner tackeln, um so den Ball durch die leuchtenden Körbe in der Arena zu werfen und damit einen Punkt zu erzielen.

*Die Closed Beta ist in Europa verfügbar (Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Spanien, Italien, Polen, Portugal, Niederlande, Belgien, Schweiz, Österreich, Tschechische Republik, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Irland, Dänemark, Schweden, Finnland, Kroatien, Griechenland, Andorra, Luxemburg und Monaco).