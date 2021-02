PM: Ankündigung des neuesten Updates für No Man‘s Sky: Companions (Sony Playstation Blog)

PC XOne Xbox X PS4 PS5

zu verkünden, dass unser erstes kostenloses Update im Jahr 2021 mit dem Namen „Companions“ ab heute von allen Spielern auf PlayStation 4 und PlayStation 5 heruntergeladen werden kann.

Die Kreaturen, die auf den fremden Planeten von No Man‘s Sky zu finden sind, waren immer ein Highlight für uns. Schon seit der Veröffentlichung haben wir uns gewünscht, die exotischen Tiere, die einem unterwegs begegnen, zähmen und trainieren zu können. „Companions“ ist ein großes Update, das sich auf diese seltsamen außerirdischen Lebensformen konzentriert.

Die unendlich vielen und vielfältigen Kreaturen, die durch das Universum streifen, können jetzt gezähmt und als Begleiter adoptiert werden. Sobald ihr eine Bindung aufgebaut habt, könnt ihr eure neuen Freunde jederzeit herbeirufen – selbst an Bord der Weltraumanomalie.

Kreaturen, um die ihr euch gut gekümmert habt, werden Eier legen! Brütet das Ei in eurem Exo-Anzug aus, bis eine brandneue Lebensform herausschlüpft.

Die Kreaturen können darauf trainiert werden, verschiedene Aufgaben auszuführen. Sie können zum Beispiel nach Ressourcen scannen, Gefahren markieren, Licht spenden, feindselige Kreaturen jagen, Gebäude finden, wertvolle Schätze ausgraben oder sogar ihre eigenen Minenlaser auf den Schultern tragen und einsetzen.

Setzt bestimmte Gesten ein, um eurem Begleiter Befehle zu geben. Wenn er auf andere Spieler, Kreaturen oder Begleiter trifft, könnte er neugierig, spielerisch oder sogar aggressiv reagieren, je nach seiner Persönlichkeit.

Die Persönlichkeit jeder Kreatur ist einzigartig und wird von ihrer Spezies und ihrer Rolle im Ökosystem geprägt. Ihre Persönlichkeit beeinflusst sowohl ihr Verhalten als auch ihre Denk- und Kommunikationsweisen.

Das Gurtzeug der Kreatur besitzt eine neurale Verbindung zum Exo-Anzug und ermöglicht so eine grobe Übersetzung ihrer Gedanken und Wünsche. Endlich könnt ihr mit den Kreaturen sprechen, die ihr trefft!

Kümmert euch um eure Begleiter, indem ihr mit ihnen spielt, sie füttert und ihnen Aufmerksamkeit schenkt.

Stattet euren Begleiter mit einer Palette an nützlichem und dekorativem Zubehör aus. Dieses kann neu eingefärbt und mit Motiven individualisiert werden.

Der Nachwuchs der Kreaturen erbt Aussehen und Eigenschaften von seinen Eltern – aber er ist keine exakte Kopie! Er benötigt eure Fürsorge, um vom Brut- bis ins Erwachsenenalter zu gedeihen.

Genetisches Material kann auch zu dem neuen Ei-Sequenzer an Bord der Weltraumanomalie gebracht werden. Mit dem Ei-Sequenzer können die Spieler das genetische Material ihrer heranwachsenden Eier neu mischen, um einzigartige, brandneue Kreaturen zu erschaffen.

Spieler, die besonders seltene oder begehrenswerte Kreaturen gefunden haben, könnten Eier ihrer geschätzten Begleiter mit anderen Spielern handeln.

Neben den vielen neuen Funktionen wird das Companions-Update auch die Lade- und Warp-Zeiten für PlayStation 4-Spieler deutlich verkürzen.

Es sind nun einige Monate vergangen, seit wir zum Abschluss eines arbeitsreichen Jahres die Spieler auf PlayStation 5 mit der Veröffentlichung des „Next Generation“-Upgrades, das für Besitzer der Version für PlayStation 4 kostenlos ist, im Universum von No Man‘s Sky willkommen geheißen haben. Das Spiel ist mittlerweile fünf Jahre alt ist und es ist eine Ehre für uns, dass wir seit dem Launch zu den am meisten heruntergeladenen Spielen auf PlayStation 5 gehören. Das spornt uns an, noch viel weiter zu gehen.

Apropos: Im Januar haben wir einen Patch herausgebracht, der die Grafikqualität für PlayStation VR erheblich verbessert hat. Wenn ihr euer Headset auf PS5 bisher noch nicht aufgesetzt habt, wäre jetzt vielleicht genau der richtige Zeitpunkt dafür.

Wir haben dieses Jahr jede Menge für No Man‘s Sky geplant und freuen uns schon darauf, euch bald mehr darüber mitzuteilen!