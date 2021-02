Hellish Quart: Ex-Witcher-Entwickler lässt euch die Schwerter kreuzen

PC

Kürzlich ist auf Steam Hellish Quart in den Early Access gestartet. Im Fighting Game duellieren sich polnische Hussaren, türkische Janitscharen und andere Kämpfer des 17. Jahrhunderts im Schwertkampf. Ähnlich wie im Klassiker Bushido Blade wird ein großer Realismus angestrebt und schon ein Treffer kann tödlich sein.

Laut Entwickler Kubold sorgt die Spielphysik dafür, dass die Klingen eurer Waffen realistisch aufeinander treffen und auch der Schaden eines Treffers an den Duellanten werde auf Grundlage der Physik berechnet. Die Spielfiguren benutzen bei ihren Attacken und Kombos per Motion Capture eingefangene Fecht-Techniken. Hinter Kubold steckt der unabhängige Entwickler Jakub Kisiel, der früher als Teil von People Can Fly Lead Animator bei Titeln wie Bullet Storm und Gears of War - Judgement (im Test, Note 7.0) war und ebenfalls für ein Jahr bei CD Projekt RED als Lead Animator bei The Witcher 3 - Wild Hunt (im Test, Note 9.0) für die Bewegungen von Protagonist Geralt von Riva verantwortlich zeichnete.

Hellish Quart kostet als Early-Acces-Version regulär 13,99 Euro. Die Schwertduelle sollen später einen Online-Multiplayer und einen Story-Modus bekommen, aktuell unterstützt Hellish Quart jedoch allein lokalen Multiplayer. Dazu gibt es eine Demo auf Steam.