Spielwiese Nanocast #025: Wohin willst Du, Google Stadia?

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Anlässlich der Schließung von Stadia Games & Entertainment widmen sich im aktuellen Spielwiese Nanocast Alex aka Sothi und Flo dem Thema Google Stadia und diskutieren den Marktstart und die aktuelle Situation des Streaming-Dienstes des Internetriesen. Sie gehen aber auch auf die Konkurrenten, zum Beispiel PS Now, die Gamepass xCloud und den Ansatz von Geforce Now ein. Den Link zum Podcast findet ihr direkt in den Quellen dieser News. Alternativ könnt ihr euch den Podcast dort auch als Youtube-Video anhören.