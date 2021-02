Nintendo Direct: Neue Sendung morgen um 23 Uhr

Switch

Am 4. September 2019 fand nicht nur die erste Regionalkonferenz zur Findung der neuen SPD-Vorsitzenden statt, an diesem Datum wurde auch die letzte klassische Nintendo-Direct-Sendung ausgestrahlt. Selbst die reguläre Show in der E3-Woche fiel letztes Jahr wie die Messe selbst ins Wasser.

Doch nun hat das Warten ein Ende. Wie Nintendo heute mitteilte, könnt Ihr Euch auf eine neue Ausgabe am morgigen Mittwoch um 23 Uhr deutscher Zeit freuen. Der Fokus soll auf den Titeln, die im ersten Halbjahr 2021 erscheinen und bereits erschienenen Spielen liegen, aber bei einer angekündigten Länge von 50 Minuten wird es sicher auch einen Ausblick in die fernere Zukunft geben. Bestätigt wurden bereits Neuigkeiten zu Super Smash Bros. Ultimate, was wohl die Vorstellung des nächsten DLC-Kämpfers des Fighters Pass 2 bedeutet.