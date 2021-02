PM: Chicory: A Colorful Tale erscheint 2021 für PS5 und PS4 (Sony Playstation Blog)

PC PS4 PS5 MacOS

Die Welt hat ihre Farben verloren, und es ist eure Aufgabe, sie wiederzubringen! Chicory: A Colorful Tale ist ein Malbuch-Abenteuer von den kreativen Köpfen hinter preisgekrönten Indie-Titeln wie Wandersong, Celeste und Night in the Woods.

Chicorys Lead Creator, Greg Lobanov (Wandersong), hat die Arbeiten an dem Spiel mit einer ganz bestimmten Idee vor Augen begonnen. Nachdem er zahlreiche Spiele kennengelernt hatte, in denen gemalt wurde, erkannte er, dass in keinem davon das Malen tatsächlich die Haupt-Spielerinteraktion gewesen war. Vor dem Hintergrund seiner Erfahrungen im Abenteuer-Genre (sowohl professionell als auch selbst als Gamer) stellte er sich die Frage, ob man Spieler für ein Abenteuer begeistern kann, in dem die Betonung auf den kreativen Aspekten liegt, anstatt auf dem strikten Lösen von Problemen, was im Abenteuer- oder Rätsel-Genre sonst die Norm ist.

„Zu Beginn habe ich mir einfach nur die Frage gestellt, ob es möglich ist, ein Spiel zu gestalten, bei dem die Haupt-Spielerinteraktion das Malen ist“, erklärt Lobanov. „Aber bei diesem Spiel wurde mir klar, dass es die ultimative Möglichkeit ist, das Publikum mit seiner eigenen Kreativität zu motivieren und eine Geschichte zu erzählen, die davon durchwoben ist.“

Eure Optionen, die Welt von Chicory zu personalisieren, werden ständig erweitert, je mehr ihr euch mit dem magischen Pinsel vertraut macht. Im Verlauf eures Abenteuers erlangt ihr neue Fähigkeiten, wie z.B. Farbe, die im Dunkeln leuchtet und mit deren Hilfe zuvor unzugängliche Höhlen erhellt und neue Orte erkundet werden können. Entdeckt verborgene Stempel und Textur-Pinsel, um euren Malstil weiter zu personalisieren.

Jede Welt sieht einzigartig aus, und jeder Spieler kann sie ganz nach Belieben ausmalen. Selbst der Hauptcharakter sieht einzigartig aus, denn die Spieler können seine Outfits verändern und farblich gestalten. Das Beste aber ist: Ihr könnt dies gemeinsam mit euren Liebsten tun, denn Chicory: A Colorful Tale verfügt über einen lokalen Koop-Modus, bei dem zwei Spieler die Welt gemeinsam erkunden und anmalen können.

Chicory: A Colorful Tale wurde von einem Team aus Entwicklerveteranen und Branchenneulingen geschaffen. Chicorys eingängige Spielmechaniken wurden unter der Anleitung von Lobanov von einem kleinen Team von Mitarbeitern entwickelt und abgestimmt. Die preisgekrönte Komponistin Lena Raine (Minecraft, Celeste, Guild Wars 2) arrangierte für den ganzen umfangreichen Soundtrack Live-Performances von Musikern. Die Sounddesigner Em Halberstadt (Night in the Woods, Untitled Goose Game, Wandersong) und Preston Wright haben ihr Talent in den Dienst des Spiels gestellt und nicht nur all die herrlich Sounds herausgearbeitet, die Farben erzeugen können, sondern auch die ganze Bandbreite von anderen Sounds, die die Welt von Chicory zum Leben erwecken.

Chicorys Kunst- und Animationsteam sind neu in der Branche. Alexis Dean-Jones hat sämtliche Charaktere und Animationen innerhalb des Spiels erstellt. Ihr habt ihr es auch zu verdanken, dass ihr euch auf jeden Stuhl setzen könnt, der euch unterwegs begegnet! Madeline Berger hat sämtliche Umgebungen gezeichnet – mit geschwungenen Linien und kreativen Formen, die geradezu dazu einladen, auf jede nur erdenkliche Weise ausgemalt zu werden.

Chicory: A Colorful Tale unterstützt bei Veröffentlichung zahlreiche Sprachen, und das Team freut sich sehr, das Spiel auf diese Weise noch mehr Fans zugänglich zu machen.

„Wir haben mit wirklich fantastischen Übersetzern zusammengearbeitet, denen meine früheren Arbeiten sehr gefallen haben und die deshalb jede Menge Herzblut in die Lokalisierung von Chicory investiert haben“, sagte Lobanov. „Aber besonders freue ich mich, dass es das Spiel auch auf Russisch geben wird, damit meine Mutter – die in Russland geboren und aufgewachsen ist – das Spiel in ihrer Muttersprache erleben kann.“

Bei Veröffentlichung könnt ihr Chicory: A Colorful Tale auf Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, brasilianischem Portugiesisch und Russisch spielen.

Chicory wird von Finji veröffentlicht (Night in the Woods, Overland, Wilmot‘s Warehouse) und wird 2021 für PS5 und PS4 erscheinen.