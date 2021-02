PM: Neu im Xbox Game Pass: Dirt 5, Killer Queen Black, Wreckfest und mehr! (Microsoft Xbox Wire)

Xbox X

Ist es nicht schön, wenn man sich auf Dinge verlassen kann? Und da macht der Xbox Game Pass keine Ausnahme! Wie immer stellen wir Dir im zweiwöchigen Rhythmus die neusten Spiele vor, die Du schon bald auf Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10 PC oder dank Cloud-Gaming (Beta) auf Android zockst! Wirst Du Dich mit Deinen Freunden verbünden oder schaltest Du sie geschickt aus, um den Sieg ganz für Dich allein zu haben? Wir sind gespannt!

In einer nicht allzu fernen Zukunft ist die Welt von einer rätselhaften Katastrophe heimgesucht worden. Verantwortlich für das Chaos ist eine geheime Organisation namens Vein, deren Vergangenheit es zu enthüllen gilt. Begib Dich gemeinsam mit Deinen Freunden auf eine gefährliche Reise und finde einen Ausweg aus dem Albtraum.

Endlich erscheint die Ultimate Edition des preisgekrönten Rollenspiels von Obsidian Entertainment mit allen wichtigen Updates und Erweiterungen für den Xbox Game Pass. Baue eine Welt ganz nach Deinem Ermessen, individualisiere Deinen Charakter und genieße volle Erkundungsfreiheit sowie Entscheidungsspielraum. Mit Pillars of Eternity II: Deadfire Ultimate Edition erlebst Du ein Rollenspielerlebnis der neuen Generation.

Geh bis ans Limit und vergiss alle Regeln. In Wreckfest erwarten Dich epische Kopf-an-Kopf-Rennen, Crashs und unzählige Möglichkeiten, Dein Vehikel zu schrotten. Durch die realistische Physiksimulation des legendären Entwicklers Bugbear – der auch FlatOut 1 & 2 entwickelt hat – schafft Wreckfest ein einmaliges Spielerlebnis, das Du garantiert nicht vergisst.

In In Killer Queen Black erwartet Dich Multiplayer-Action und Strategie für bis zu acht Spieler. Du ziehst für Dein Bienenvolk in den Kampf, wehrst Dich gegen Schnecken, hortest Beeren oder vernichtest die gegnerische Bienenkönigin. Fliege allein oder schließe Dich mit drei weiteren Freunden zusammen, um drei mögliche Siegbedingungen zu erfüllen.

Dirt 5 läutet die nächste Generation des Offroad-Rennsports ein. Mit Dem preisgekrönten Racer von Codemasters setzt Du Dich hinters Steuer und rast durch atemberaubende Orte. Darüber hinaus bietet Dir Dirt 5 einen Story-basierten Karrieremodus, den Playgrounds-Modus für eigene Arenen, unzählige Modifikationen, einen spannenden Online-Party-Modus und vieles mehr – kunstvoll inszeniert und untermalt von einem pulsierenden Soundtrack.

Du übernimmst die Kontrolle über Dein eigenes Raumschiff und tauchst in das Abenteuer einer fernen Galaxie. In Elite Dangerous, einem Massively-Multiplayer-Epos im Weltraum, erlebst Du eine riesige Galaxie, die sogar das galaktische Ausmaß der Milchstraße abbildet – Open-World wird hier ganz neu definiert.

Die Zeit läuft erst, wenn Du Dich bewegst. Der lang ersehnte dritte Teil des Superhot-Franchises, Superhot: Mind Control Delete gewährt Dir noch mehr Einblicke in die charakteristische Power-Fantasy-Welt von Superhot – mehr Story, mehr Gameplay, mehr Waffen, mehr Action.

Willkommen in einer neuen Welt! Werde zum Jäger und erlege wilde Monster in einem lebensechten, atmenden Ökosystem. Interagiere mit Deiner Umgebung und deren Bewohnern, um in Kämpfen die Oberhand zu behalten. Du jagst allein oder im Koop-Modus mit bis zu drei anderen Spielern und nutzt die in Kämpfen gesammelte Materialien, um neue Ausrüstung herzustellen und es mit noch größeren und böseren Bestien aufzunehmen.

Mit dem Xbox Game Pass Ultimate und der Cloud-Gaming (Beta) genießt Du Dein nächstes Lieblings-Spiel auch auf Android – unter anderem mit Xbox Touch Control. Ab dem 18. Februar unterstützen noch mehr Spiele das neue Feature:

Mit Season of the Chosen wirst Du Teil einer neuen Geschichte. Dich erwarten exotische Quests, drei neue Strikes, eine neue Matchmade-Aktion und das kostenlose Event Guardian – natürlich auch jede Menge exotische sowie legendäre Waffen, Rüstungen und Kosmetika. Steuere Deine Belohnungen mit Umbral-Engrammen, passe Deinen Spielstil neuen Artefakten an und schalte während der gesamten Saison Belohnungen über die saisonale Fortschrittsleiste frei.

Helau und Alaaf! Der Karnevalsumzug kehrt zu Fallout 76 zurück. Bereite Dich vom 16. bis 22. Februar mit einer Vielzahl von Aktionen auf das Fest vor – spiele Musikinstrumente, schmücke die Stadt und vieles mehr. Sobald alles fertig ist, stellen sich die pflichtbewussten Protektronen auf und starten die Parade. Begleite sie auf ihrer Route und erhalte Belohnungen, wie fantastische Fastnachtsmasken.

Das World Update III bietet eine verbesserte Grafik, handgefertigte Landschaften, überarbeitete Flughäfen und aufregende neue Herausforderungen. Einige der berühmtesten Wahrzeichen, Brücken, königliche Paläste, atemberaubende Kathedralen und natürlich Fußballstadien erlebst Du ab jetzt noch detailgetreuer.

Als Xbox Game Pass-Mitglied sparst Du 10 Prozent auf den kommenden Flames of the Nether DLC. Minecraft Dungeons bringt mit dem neuen DLC den Nether zum Lodern – mit neuen Missionen, feurigen Orten und einzigartigen Gegenständen. Außerdem gibt es etwas zu feiern: Die Community hat 10 Millionen Spieler erreicht! Daher erhält jeder Spieler einen kostenlosen Umhang sowie ein Haustier. Weitere Details zu Flames of the Nether und dem dazugehörigen kostenlosen Update erfährst Du am 24. Februar.

Als Xbox Game Pass-Mitglied kannst Du jetzt 10% beim Kauf von Movers in Paradise sparen.

Packe Deinen Koffer und mach Dich bereit für 24 neue tropische Story- und Arcade-Level auf der sonnigen Insel Packmore. Entdecke neue Fähigkeiten, Gegner und vier exklusive Mover: Tooki, Coco, Gilly und Clawdius!

Das exklusive “We Are Done Dying”-T-Shirt repräsentiert die Themen Hoffnung und Durchhaltevermögen – bis zum 1. März 2021 erwirbst Du das Shirt im Xbox Gear Store. Als State of Decay 2-Spieler sicherst Du Dir die digitale Version des T-Shirts über Deinem In-Game Kleiderschrank.

Besuche die Perk-Galerie auf Xbox Series X|S oder Xbox One, schau in die Xbox App auf Windows 10 PC oder nutze die mobile Xbox Game Pass App auf Deinem Smartphone und schnapp Dir die neusten Xbox Game Pass Ultimate Perks!

Begib Dich mit dem Xbox Season One Starter Pack von Rogue Company auf das nächste Level – hier erhältst Du ein Carolina Step-Emote, eine Camouflage X-Waffenhülle, Rogue Bucks sowie Battle Pass XP.

Kämpfe Dich mit dem Gothic Armour Skin durch Wraeclast. Schlage Deine Feinde in Flucht und koste den Ruhm der Dir zu Teil wird.

Auch diesen Monat warten wieder Dutzende brandneuer Quests darauf, von Dir gemeistert zu werden. Denk daran, die Belohnungspunkte einzusacken, die Du nach dem Abschluss einer Quest erhältst.

Wie jeden Monat verlassen bestimmte Titel den Xbox Game Pass, um Platz für neue Spiele zu schaffen. Willst Du ein Spiel dauerhaft Deinem Katalog hinzufügen, nutze als Mitglied des Xbox Game Pass Deine 20 Prozent Preisnachlass, die nur noch so lange gelten, wie die Spiele im Game Pass verfügbar sind.

Dirt 4 (Konsole)

Wie Du siehst, gibt es eine Menge Spiele, Perks und Quests, die Dich beschäftigen, bevor wir im März die nächste Ladung ankündigen.