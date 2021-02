Star Wars - Squadrons: Keine Inhalts-Updates mehr nach dem 4. Mai

PC XOne PS4

In einem Eintrag auf der offiziellen Homepage hat Electronic Arts bekannt gegeben, dass es ab dem 4. Mai 2021 keine neuen Inhalte für Star Wars - Squadrons (im MP-Test, Note: 7.0) geben wird. Bis zu diesem Stichtag werden noch neue Anpassungsobjekte eingepflegt, die ihr über die Operationen und Spezialevents verdienen könnt. Außerdem sollen in der näheren Zukunft einige Sternengleiter, Komponenten und auch die Spielersuche überarbeitet werden. Dies werde serverseitig geschehen, ihr müsst also keine Updates herunterladen.

Auch wenn am 4. Mai das letzte Update mit kosmetischen Inhalten erscheinen wird, verspricht EA weiterhin Operationsbelohnungen. Um sie zu erhalten müsst ihr wie gehabt Online-Herausforderungen in den Weltraumgefechten und Flottenkämpfen abschließen. Laut eigenen Angaben habe das Team bereits die nächsten Projekte auf dem Tisch, diese sollen spätestens nach dem 4. Mai in den Fokus rücken.