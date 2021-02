Xbox Wireless Headset für PC, Xbox und Mobilgeräte vorgestellt

Xbox X

Microsoft hat auf dem hauseigenen Blog ein neues Headset vorgestellt, das speziell auf Spieler zugeschnitten sein soll. Das Xbox Wireless Headset ist kabellos (Überraschung!) und ist laut dem Hersteller problemlos an einer Xbox One, Series, einem Windows-10-PC und Endgeräten mit Bluetooth nutzbar. Die Akkulaufzeit wird mit bis zu 15 Stunden angegeben.

Natürlich wird die Audioqualität angepriesen, beispielsweise sollen euch Raumklangtechnologien wie Windows Sonic, Dolby Atmos und DTS Headphone: X einen Vorteil im Spiel liefern. Über eure Xbox dürft ihr den Sound außerdem an eure Bedürfnisse anpassen, Microsoft verspricht diverse Equalizer, Bassverstärkung und noch einiges mehr. Mit der Konsole verbunden wird das Headset über die selbe Technologie wie der Xbox Wireless Controller.

Wir haben viel Zeit in den Audiotestkammern verbracht, um zu charakterisieren und zu verstehen, wie das Headset den Klang in verschiedenen Raumumgebungen wiedergibt. Egal, ob im Wohnzimmer, Spielzimmer oder Studentenwohnheim – wir wollen, dass das Headset für alle Arten von Audio optimal klingt. Auf die gleiche Weise hat das Team Gameplay-Szenarien studiert. So gewährleisten wir einen großartig klingenden Sprach-Chat sowie ein empfindliches Mikrofon, das Hintergrundgeräusche unterdrückt.

so Erik Garcia, Project Architect and Lead des Xbox Wireless Headsets.

Sofern ihr gerade nicht sprecht, wird sich das Mikrofon automatisch stummschalten, was durch eine kleine Leuchte am Gerät signalisiert wird. Die Lautstärke könnt ihr über einen Drehregler an der linken Ohrmuschel einstellen und durch Ohrmuscheln aus Polyurethan-Leder und einem verstellbaren, gepolsterten Kopfbügel sollen auch bei langen Sitzungen keine Komfortprobleme auftreten.

Erscheinen wird das Xbox Wireless Headset am 16. März 2021 und kostentechnisch liegt es bei 99,99 Euro. Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr es im Microsoft Store bereits vorbestellen.