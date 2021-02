PM: Die Zukunft von Gaming-Audio: Das Xbox Wireless Headset (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Summary

Bei der Entwicklung von Xbox Series X|S haben wir großen Wert daraufgelegt, dass sich die Spiele lebensecht anfühlen, die Ladezeiten minimiert werden und der Sound Dir das Gefühl gibt, mitten im Geschehen zu sein. Dank der räumlichen Klangverarbeitung und der speziellen Audio-Hardware wird die CPU entlastet und das Klangerlebnis sowie die Leistung verbessert.

Jede neue Generation von Xbox-Zubehör bietet Innovationen in den Bereichen Leistung, Funktionen und Qualität, um ein bestmögliches Spieleerlebnis zu garantieren. All das findet sich auch im neuesten Teil der Zubehör-Familie: dem Xbox Wireless Headset.

Das Xbox Wireless Headset liefert Dir frische Innovationen zu einem erschwinglichen Preis und lässt Dich auf der Konsole, dem PC oder einem mobilen Endgerät optimal in das Spielgeschehen und die Action eintauchen. Auf Dich wartet erstklassige Audio- und Chat-Performance, ein neues Design und auf Dich zugeschnittene Anwendungserlebnisse.

Ein solch feinabgestimmtes und konfigurierbares Hörerlebnis gab es bisher bei keinem Xbox-Headset. Das verlustfreie Audio-Signal mit niedriger Latenz sorgt für eine außergewöhnliche Klangqualität und bietet Dir auch bei hohem Geräuschpegel einen klaren Klang. Das Headset unterstützt Raumklangtechnologien wie Windows Sonic, Dolby Atmos und DTS Headphone: X, mit denen Du selbst subtile Geräusche hörst – etwa die nahenden Schritte deiner Gegner.

“Wir haben viel Zeit in den Audiotestkammern verbracht, um zu charakterisieren und zu verstehen, wie das Headset den Klang in verschiedenen Raumumgebungen wiedergibt. Egal, ob im Wohnzimmer, Spielzimmer oder Studentenwohnheim – wir wollen, dass das Headset für alle Arten von Audio optimal klingt”, so Erik Garcia, Project Architect and Lead. “Auf die gleiche Weise hat das Team Gameplay-Szenarien studiert. So gewährleisten wir einen großartig klingenden Sprach-Chat sowie ein empfindliches Mikrofon, das Hintergrundgeräusche unterdrückt. “

Neben der Audio-Performance bietet das Wireless Headset eine klare Audioqualität im Sprach-Chat. Dafür sorgen die zwei Beamforming-Mikrofonelemente, die den Sprachsound im Verhältnis zu den Umgebungsgeräuschen in den Vordergrund stellen. Die Stimmisolierungseinstellung sorgt dafür, dass Deine Stimme aufgenommen wird – ganz ohne Umgebungsgeräusche. Solltest Du nicht sprechen, stellt sich das Mikrophon automatisch stumm. Diese Funktion schaltest Du manuell ein und aus – eine Leuchtanzeige signalisiert den Status.

Haptik und Komfort stehen beim Xbox Wireless Headset im Mittelpunkt. Das leichte Design, die weichen Ohrmuscheln aus Polyurethan-Leder und der verstellbare Kopfbügel mit dicker Polsterung sorgen bei ausgedehnten Gaming-Sessions durch eine gleichmäßige Druckverteilung für einen komfortablen Sitz. Das Xbox Wireless Headset fügt sich nahtlos in Dein Gaming-Zimmer ein und wirkt nicht aufdringlich. Die Formen und Farben sind identisch mit der Konsole, während sich die Bedienelemente und Anzeigen der kreisförmigen Geometrie von Xbox Series X und Xbox Series S anpassen.

“Gaming ist eine zutiefst soziale Aktivität. Gerade in der heutigen Zeit sind das Spielen und die Kommunikation mit anderen ein wichtiges Bedürfnis. Das Team hat ein Headset entworfen, das unnötige Ablenkungen ausblendet, damit sich Gamer auf das Spiel und ihre Freunde konzentrieren können”, sagt Senior Design Researcher Scott Wang.

Das Xbox Wireless Headset kombiniert ein schlankes und modernes Design mit hochwertigen Materialien und Oberflächen. Es verfügt über einen robusten Rahmen mit innenliegendem Metall-Kopfbügel, gummierte Drehknöpfe für mehr Griffigkeit und ein voll einstellbares Mikrofon, das Du bei Nichtgebrauch nach oben klappst. Die Drehknöpfe an der Ohrmuschel ermöglichen Dir eine intuitive Einstellung der Lautstärke und der Spiel-/Chat-Audio-Balance mit nur einer einfachen Drehung – ohne den Sitz des Headsets zu stören. Wie Elie Ahovi, Senior Designer, es ausdrückt: “Wir wollten, dass jede Interaktion mit dem Headset ein Vergnügen ist.”

Mit dem Xbox Wireless Headset spielst Du auf mehreren Geräten, darunter Xbox Series X|S, Xbox One und Windows 10 PC. Um Musik zu hören oder zu chatten, koppelst du das Headset via Bluetooth mit mobilen Endgeräten. Für die Konsole verwendest Du die Xbox Wireless Technologie wie bei einem Xbox Wireless Controller – zusätzliche Kabel oder Dongles fallen weg. Der Clou: Das Headset verbindest Du parallel mit Telefon und Xbox – so telefonierst und zockst Du gleichzeitig.

Per Xbox Zubehör-App auf Xbox One, Xbox Series X|S und Windows 10-Geräten individualisierst Du die Feinabstimmungen der Audiosteuerung: Equalizer-Einstellungen, Bassverstärkung, Empfindlichkeit der automatischen Stummschaltung, Mikrofonüberwachung und Helligkeit der Stummschaltungsleuchte des Mikrofons – Updates installieren sich übrigens drahtlos und automatisch. Für die vollen Audioanpassungsfunktionen des Xbox Wireless Headset auf Windows 10-Geräten, installierst Du die aktuellen Windows-Updates.

Um Gaming-Pausen zu vermeiden, reichen schon 30 Minuten Ladezeit für vier Stunden Akkupower. Lässt Du das Headset für drei Stunden am Netz, hält der Akku bis zu 15 Stunden – wenn Du das Headset nicht benutzt. *

Das Xbox Wireless Headset bietet dir einen starken Sound, Komfort, eine umfassende Komptabilität und anpassbares Audio über die Xbox Zubehör-App. “Das neue Headset soll Spaß machen und das Gefühl und Vergnügen von Videospielen direkt zum Spieler transportieren.“, sagt Elie. „Auch in Zukunft werden wir das Produkt mit viele weiteren Updates weiterentwickeln und um einzigartige Funktionen ergänzen, die man heute in kabellosen Headsets noch nicht findet.“

Das neue Xbox Wireless Headset ist ab dem 16. März in den meisten Xbox-Märkten weltweit erhältlich und kann ab sofort bei ausgewählten Händlern, einschließlich dem Microsoft Store, für 99,99 Euro vorbestellt werden. Informiere Dich bei deinem Händler vor Ort über die Produktverfügbarkeit und den genauen Vorbestellungszeitpunkt. Weitere Produkt- und Vorbestellungsdetails zum neuen Xbox Wireless Headset findest du hier auf Xbox Wire DACH.

* Die Akkulaufzeit variiert erheblich mit dem Abstand zur Konsole, zusätzlichem Zubehör, der Nutzung und anderen Faktoren. Die Tests wurden von Microsoft mit Vorproduktionsgeräten durchgeführt.