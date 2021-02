Baldur's Gate 3: Patch 4 kommt bald und setzt euren Fortschritt zurück

PC MacOS

Für das im Early Access befindliche Baldur's Gate 3 (in der Viertelstunde) steht der nächste Patch in den Startlöchern. Entwickler Larian Studios spricht vom bisher größten Update für das Rollenspiel und das werde begleitet von den umfangreichsten Patchnotes in der Geschichte des belgischen Studios. Was der Patch 4 nun genau alles verändert, darüber schweigt sich Larian noch aus. Details hierzu werden im Livestream-Event Panel From Hell 2 vorgestellt, der am 17. Februar 19 Uhr hiesiger Zeit startet.

Schon jetzt gab der Entwickler bekannt, dass das große Update einen Preis hat: So wird Baldur's Gate 3 auf dem Stand von Patch 4 nicht mehr die Spielstände der vorigen Versionen unterstützen. Ihr werdet das Abenteuer also von vorn beginnen müssen, um die Änderungen selbst in Augenschein zu nehmen. Wer seinen Spielstand nicht sofort verlieren möchte, kann in der Steam-Version über die Eigenschaften den Beta-Zweig Patch 3 auswählen und somit zumindest auf dem alten Stand weiterspielen.