GTA 3 und Vice City: Modder knacken Quellcode mit Reverse Engineering

Eine Moddergruppierung hat es geschafft, den Quellcode von GTA 3 und GTA Vice City zu rekonstruieren. Via Reverse Engineering haben sie sich das technische Grundgerüst zugänglich gemacht, sie haben also vereinfacht gesagt die Spiele wieder in ihre Einzelteile zerlegt.

Den Quellcode stellen sie via Github zur Verfügung, allerdings haben sie nicht einfach Eins zu Eins die Originale veröffentlicht, sondern einige Verbesserungen eingebaut. So gibt es Widescreen-Support, XInput-Controller-Support, keine Ladezeiten mehr zwischen den Inseln, zusätzliche Menüpunkte, einige Grafik-Updates und vieles mehr. Lauffähig ist die Version laut den Angaben der Modder auf Windows, Linux und MacOS. Außerdem habe man Portierungen für die Nintendo Switch, WiiU und die Playstation Vita erstellt. Umsetzungen für die Playstation 2 und originale Xbox könne man aktuell nicht basteln, falls jemand Interesse daran hat, möge er sich an die Gruppierung wenden.