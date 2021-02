Stadia-Lineup für 2021 beinhaltet Far Cry 6, Judgment und FIFA 21

Browser andere

Google hat einen Ausblick darauf gegeben, welche Spiele im Jahr 2021 ihren Weg in die Bibliothek des Streaming-Dienstes Stadia finden werden. Einige davon wurden schon mit festen Terminen für ihre Aufnahme bedacht, andere sind bisher lediglich bestätigt. Zur zweiten Gruppe gehören unter anderem Far Cry 6, Hellpoint, Riders Republic und Hello Engineer, also Spiele, die noch keinen fixen Release-Termin haben. Insgesamt sollen laut Google im Jahr 2021 über 100 neue Spiele aufgenommen werden.

Folgende Titel haben bereits einen fixen Termin und werden in Kürze erscheinen:

Shantae - Half-Genie Hero Ultimate Edition (23. Februar)

(23. Februar) It came from space and ate our brains (2. März)

(2. März) Fifa 21 (17- März)

(17- März) Kaze and the Wild Masks (26. März)

(26. März) Judgment (23. April)

An der Auswahl der Neuzugänge sind unter anderem Partnerschaften mit Ubisoft und tinyBuild zu erkennen. Diese passen zur kürzlichen Entscheidung von Google, die internen Entwicklerstudios Stadia Games & Entertainment zu schließen.