PM: Media Molecule verkündet die Sieger der zweiten jährlichen Impy Awards (Sony Playstation Blog)

PS4

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Puh – was für eine Nacht! Vielen Dank an alle, die gemeinsam mit uns die zweiten jährlichen Impy Awards mit all den unglaublichen Nominierten und den ersten Geburtstag von Dreams gefeiert haben. Wer hätte gedacht, dass sich ein mechanischer Riesenwal so bewegen kann? Also wir nicht. Und wir haben das Ding gemacht, das dieses Ding gemacht hat!

Wer unsere puppenvolle, in Dreams gemachte Preisverleihung verpasst hat, kann sich hier die Wiederholung der Show ansehen:

Video abspielen

Neben dem ganzen Kuchenverputzen und Wichtelgezappel wurden natürlich auch die diesjährigen Gewinner gekrönt. Ein großes Dankeschön an unsere ganz besonderen Gastjuroren aus der Spielebranche, die uns bei der monumentalen Aufgabe, in jeder Kategorie einen einzigen Gewinner zu küren, tatkräftig unterstützt haben. Die engere Auswahl ist nur ein kleiner Ausschnitt aus all den fantastischen Sachen, die in Dreams in den letzten 12 Monaten erstellt wurden. Ein großer Applaus an alle, die dieses Jahr mit Herz gespielt, kreiert und geteilt haben!

Aber jetzt kommen wir ohne weitere Verzögerungen zum Sahnehäubchen, der Crème de la Crème – hier sind die Gewinner der zweiten jährlichen Impy Awards:

Video abspielen

Herzlichen Glückwunsch! Der deutsche Dreams Creator SakkusMind hat sich bei den Impy Awards in der Kategorie Favourite Video Creator gegen die internationale Konkurrenz durchgesetzt und den Award gewonnen. Wir haben euch SakkusMind bereits in einem Special vorgestellt: Dreams Creator erschafft Musikvideos zu orchestralen Klassikern. Seine neueste Kreation trägt den klangvollen Namen Dreamwater City, die schon von weit mehr als 11.000 Spielern im Dreamieverse angesehen wurde. In den Kommentaren sind die Spieler begeistert, bezeichnen seine Sci-Fi-Szene als ein “futuristisches Bioshock” und loben die vielen Details.

Video abspielen

Push to Open – ParsleyGuy_Alex

Trauma – NauticalSquatch

The Snowgardens – HalfUp

Pumpkin Spice – SootyPinions

The Snowball – byvsen

A very Plane character – icecreamcheese

The Snowball – byvsen

Press X to Puzzle – Pixel_Gorilla

Grey Song a Day Album – SaucelessOne

Vineland – ZIIQ

IMPCEPTION – cgCody

Jungle Bill VR – Nbeyeler

SKINNYCHAD in Shuffleboard

KeldBjones

Binary Bash – danikaka

Zypher755

LadyLexUK

YLedbetter10

TAPgiles

KeldBjones

Pixel_Gorilla

LOCK – Pixel_Gorilla

So viele tolle Sachen. Wenn ihr euch selbst davon überzeugen wollt, dann startet Dreams einfach oder ladet die kostenlose Demo herunter und erkundet die Wiedergabelisten mit unseren Gewinnern, Nominierten und lobenden Erwähnungen. Oh, außerdem ist unser glitzernd glamouröser Impys-Hub weiterhin im Spiel zugänglich (keine Angst, wir haben die Überreste der wilden Party von gestern bereits von den Wichteln aufräumen lassen). Dort könnt ihr euch alle diesjährigen Gewinnerbeiträge ansehen, auf bekannte Gesichter stoßen und sogar ein paar geheime Preise abstauben. Dazu ein kleiner Tipp von uns: Startet doch mal eine Unterhaltung mit einer der Puppen, die in der Galerie arbeiten …

Wir hoffen, dass ihr genauso viel Spaß hattet wie wir und euch einige unserer Anspielungen auf die CoMmunity gefallen haben. Vielen Dank an alle, die dabei waren und den Hub besucht haben, und an all jene, die noch einen draufgesetzt haben, damit dieses Event zu etwas wirklich Besonderem wurde. Lasst uns über die bekannten sozialen Kanäle wissen, wie euch die diesjährigen Veränderungen gefallen haben, die wir auf Basis des Feedbacks der CoMmunity vorgenommen haben. Wir sind schon eifrig dabei, neue Ideen für die nächste Show zu besprechen. (Haben wir da etwa „Mecha-Wal-Dance-Party“ gehört? Nein? Doch, doch, ziemlich sicher …)