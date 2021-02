Montagmorgen-Podcast #383

Teaser Die erste Folge Redi-Rumble liegt hinter uns, Hagen und Dennis sind aber weiterhin in Streitlaune. Doch keine Sorge, der heutige Podcast schlägt schnell wieder den Pfad der Versöhnlichkeit ein.

Manche Formate, die man neu ersinnt, können sich durchaus auf das Redaktionsleben auswirken. So ist die Stimmung zwischen Hagen und Dennis seit der Erstausgabe von Redi-Rumble durchaus feindseliger geworden. Aber weil die beiden Profis by Nature sind reißen sie sich zusammen und performen in diesem Montagmorgen-Podcast als gäbe es keine Reibereien. Alle Themen in der Vorschau: