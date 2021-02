PM: Kreativ-Transfer unterstützt internationale Vernetzung auch während der Corona-Pandemie (Game-Verband)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Berlin, 15. Februar 2021 – Das Förderprogramm „Kreativ-Transfer“, das unter anderem deutsche Spiele-Studios bei der internationalen Vernetzung sowie bei einer besseren Sichtbarkeit unterstützt, geht auch in Zeiten der Corona-Pandemie weiter: Insgesamt sieben Spiele-Studios werden im aktuellen Förderzeitraum vom 1. Januar bis zum 30. April berücksichtigt, wie heute der game – Verband der deutschen Games-Branche bekannt gab. Da nahezu alle wichtigen Events der Games-Branche aufgrund der Pandemie ausfallen oder ausschließlich online stattfinden, wurden in diesem Förderzeitraum auch anderweitige Maßnahmen zur internationalen Vernetzung unterstützt. Dazu gehören unter anderem die Optimierung der Online-Präsenz, die Anschaffung von Streaming-Equipment oder auch die Teilnahme an kostenpflichtigen Online-Events, um deutsche Spiele-Studios dabei zu unterstützen, sich und ihre Arbeiten auf dem internationalen Markt sichtbarer machen. Die Auswahl der Spiele-Studios nahm eine Jury bestehend aus Prof. Björn Bartholdy (Cologne Game Lab), Valentina Birke (SuperCrowd und Kuratorin PLAY – Creative Gaming Festival) und Thorsten Hamdorf (game) vor.

„Vor allem für viele kleinere Entwickler-Studios wiegt es schwer, dass derzeit Branchen-Events ausschließlich online stattfinden oder gar ganz ausfallen: Hier werden in normalen Zeiten wichtige Kontakte geknüpft, ohne die viele Projekte nicht umgesetzt werden können. Umso wichtiger ist die flexible Unterstützung durch ‚Kreativ-Transfer‘ in dieser Zeit“, sagt Thorsten Hamdorf, Leiter Marketing, Marktforschung und Services beim game. „Wir hoffen jetzt auf eine Fortsetzung von Kreativ-Transfer, denn die internationale Vernetzung der deutschen Games-Branche ist gerade jetzt entscheidend.“

Die geförderten Spiele-Entwickler im Überblick:

„Kreativ-Transfer“ wird durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Monika Grütters, über zwei Jahre mit einem Gesamtvolumen von 400.000 Euro gefördert und vom Dachverband Tanz Deutschland e.V. getragen. Für die Games-Branche ist game Kooperationspartner von „Kreativ-Transfer“.

