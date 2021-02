PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 15. bis 19. Februar (Microsoft Xbox Wire)

Xbox X

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Willkommen bei Next Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X, Xbox Series S und Xbox One erhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder jede Menge Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Kick it, Bunny!

Zahlreiche Steinfiguren von Hasen aus alter Zeit zierten die Oasen, bis eine Katastrophe die Figuren zerstörte. Als echter Hase suchst Du nach den Spuren früherer Hasenzivilisation und stellst ihre beachtlichen Bauwerke durch das gezielte Kicken von Blöcken wieder her.

Void Gore

Von den Machern von Project Starship kommt ein neues und düsteres Arcade-Shoot’Em-Up. In Void Gore spielst Du einen geschickten Piloten, der sich durch die Ebenen der Hölle kämpft und dabei reich wird. Im Vertikal-Scroller sammelst Du eine Münze nach der anderen, indem Du übernatürliche Schrecken ausschaltest. Investiere das gesammelte Geld in Upgrades, um am Leben zu bleiben und deine Skills in der Online-Rangliste zu beweisen.

Anodyne 2: Return to Dust

Reise durch die ganze Welt, treffe Fremde und rette alle vor dem gefährlichen Nano Dust. Im Nachfolger des Klassikers Anodyne rennst, springst und fährst Du durch eine weite, wunderschöne 3D-Landschaft.

Boom Blaster

Boom Blaster ist ein Oldschool-Run’n Gun-Spiel. Darin begegnest Du allen möglichen Arten von klassischen Monstern und tödlichen Feinden – von giftigen Insekten bis hin zu riesigen einäugigen Bossen mit Kanonen und jeder Menge schlechter Laune. Jeder Charakter besitzt eine Reihe von einzigartigen Fähigkeiten sowie eine große Auswahl an Maschinengewehren, Granaten, Laser, Flammenwerfern, Raketen und mehr.

Effie

Du tauchst in ein 3D-Action-Adventure-Spiel ab, das Kampf, Jump’n’Run und Rätsel mit der Erkundung einer großen Spielwelt kombiniert. Erlebe ein einzigartiges Fantasy-Abenteuer und befreie die Städte von einem mächtigen und dunklen Bösen.

Gravity Heroes

In stylischer Pixel-Art-Grafik, begleitet von einem elektronischen-Retro Soundtrack, verschlägt es Dich im nostalgischen 2D-Shooter Gravity Heroes zurück in die 80er und 90er Jahre. Kontrolliere die Schwerkraft Deines Helden und kämpfe gegen Horden von Robotern. Dabei zählt Deine Reaktionsgeschwindigkeit, denn Deine Gegner tauchen am Boden, an den Wänden und sogar an der Decke auf! Gravity Heroes bietet actiongeladenen Spielspaß, entweder allein oder mit bis zu drei weiteren Spielern.

Rodent Warriors

Im Rogue-like Rodent Warriors schlüpfst Du in die Rolle eines Nagetier-Kriegers und ziehst mit Deiner Truppe in den Kampf. Stelle Dich gefährlichen Herausforderungen und steige auf zum echten Helden. Die Besonderheit: Stirbt einer Deiner Kämpfer, erhält er zusätzliche Boni und kehrst noch mächtiger zurück.

Speed Limit

Im extravaganten Arcade-Erlebnis Speed Limit dreht sich alles um Geschwindigkeit – ohne Pause!

Puss!

Du schlüpfst in die Rolle einer Katze, die in einer anderen Dimension gefangen ist. Finde Deinen Weg hinaus und erlebe ein absurdes Ausweich-Spiel, in dem Du Deine Partner befreist und das Böse bekämpfst. Die Ergebnisse Deiner Sessions vergleichst Du in einer Online-Rangliste mit anderen Spielern.