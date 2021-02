Teaser Im heutigen WoSchCa dürft ihr euch mal wieder über einen Stargast freuen. Jörg und der wohl fleißigste GG-Autor, Benjamin Braun, diskutieren über Weltraum-Opern, das Wetter und das Rheinland.

Bereits seit drei Jahren ist Benjamin Braun kein Angestellter Redakteur bei GamersGlobal mehr, erhalten geblieben ist er uns aber dank vieler Tests, Previews und anderer Inhalte, die er uns liefert, weiterhin. Eine ganz besondere Freude ist es immer, wenn wir ihn zur Teilnahme an einem Podcast überreden können. Heute hat es mal wieder geklappt und so dürft ihr ihm und Jörg dabei lauschen, wie sie sich über die Rückkehr von Mass Effect, die Wiederkehr des Schnees und Benjamins Heimkehr in das Ruhrgebiet unterhalten.

Alle Themen im Überblick: