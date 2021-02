PM: Street Fighter V Saison 5 startet am 22. Februar (Sony Playstation Blog)

PC PS4 Linux

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Hey PlayStation-Fans! Seid ihr bereit für neue Infos zu Saison 5 von Street Fighter V?

Wenn wir gerade von der Zahl 5 sprechen: Wusstet ihr, dass Street Fighter V nun fünf Jahre alt wird? Der 16. Februar 2016 ist der Release-Tag von dem ursprünglichen Street Fighter V, aber das war erst der Anfang. Dank eurer riesigen Unterstützung, die über den Kampf in jeder Runde jedes Spiels hinausgeht, ist SFV zu einem der robustesten und wettbewerbsfähigsten Kampfspiele dieser Generation geworden. Vielen Dank, dass ihr an dieser schon fast fünfjährigen Reise teilnehmt! Aber wir sind noch lange nicht am Ende! Wir beginnen die Feier zum 5-jährigen Jubiläum mit Saison 5. Freut euch auf News aus unserem Street Fighter V Winter Update, einschließlich der kommenden Charaktere Dan, Rose, der neuen V-Shift-Mechanik und mehr! Eine vollständige Übersicht gibt es im Video:

Dan Hibiki, Meister des Saikyo, ist Teil von Street Fighter V und wird euch zeigen, wer der Beste ist! Dan hat neue Moves und Mechaniken, die ihm einen offensiven Vorteil gegenüber seinen Feinden gibt.

Dans typische Spezialattacken, wie der klassische Feuerball „Gadoken“ sowie seinen Uppercut „Koryuken“ sind ebenfalls dabei. Natürlich hat Dan auch seine „Dankukyaku“ -Kicks im Gepäck. Neu ist der „Danretsuken“, ein Schlag mit mehreren Treffern, der den Gegner wegfegt. Die EX-Version kann sie zudem für mehr Kombinationsmöglichkeiten in die Luft wirbeln.

Dan schlägt mit Danretsuken zu!

Jetzt zu den V-Trigger! Dan’s V-Trigger I lässt ihn einen riesigen “Haoh Gadoken” Feuerball erzeugen. Der lässt sich für Zusatzschaden sogar aufladen! Ihr werdet merken, dass Dan’s V-Trigger I einzigartig und der einzige V-Trigger im Spiel ist, der nur einen V-Gauge-Balken hat.

Dans V-Trigger II lädt seinen Fireball auf und ist super für seine Spezialangriffe!

Mischt die verschiedenen Möglichkeiten um herauszufinden, was am Besten zu eurem Style passt, wenn Dan am 22. Februar erscheint.

Rose startet ihren vorausgesagten Auftritt in Street Fighter V mit einer Reihe neuer Fähigkeiten! Wir haben gerade zum ersten Mal das Moveset von Roses gezeigt – mit einigen alten und neuen Moves. Lasst uns also kurz darüber sprechen.

Eine von Roses neuen Luftabwehrbewegungen ist „Soul Bind“, bei der sie ihren Schal in die Luft wirft, um springende Gegner zu schnappen. Und jetzt kann sie ihr „Soul Spark“-Projektil in der Luft ausführen und ihrem offensiven Spielstil damit eine neue Dynamik verleihen.

Ihr neuer V-Skill I “Soul Fortune” erlaubt es Rose, Tarotkarten zu zücken, die verschiedene Vorteile für sie und einige Nachteile für ihre Feinde heraufbeschwören. Der beliebte “Soul Satellite” kehrt als V-Skill II in Street Fighter V zurück, der ihren Gegnern ganz schön Druck macht.

V-Trigger I, “Soul Dimension,” ist ein neuer Teleportations-Move der Rose noch mehr offensive Möglichkeiten eröffnet. Der V-Trigger II ist ihre beliebte “Soul Illusion” aus der Street Fighter Alpha Serie, mit denen sie einzigartige Kombinationen macht, um schweren Schaden zu erzeugen.

Mit diesen Fähigkeiten und Attacken von Rose könnt ihr nun eine gemischte Kombination mit hohem Schaden spielen oder defensiver werden.

Rose folgt im Frühling!

Als kostenloses Update erscheint am 22. Februar die neue V-System Mechanik in Street Fighter V namens „V-Shift“. Diese neue Defensivmechanik ermöglicht es euch, aus schwierigen Situationen herauszukommen. Es kann eigentlich zu jeder Zeit in einem Match ausgeführt werden, wenn ihr einen Balken V-Gauge opfert. Richtig eingestellt könnt ihr einen vollständig unbesiegbaren Backdash ausführen, der die Zeit für einen kurzen Moment verlangsamt und euch die Möglichkeit gibt zu überlegen, wie ihr dem Angriff des Gegners entgegenwirken könnt. Dieser Move ist auch für Würfe unbesiegbar, daher ist er in vielen Situationen eine unglaublich effektive Verteidigungsoption! Wenn ihr einen V-Shift perfekt ausführt, erhaltet ihr die Hälfte der verwendeten V-Gauge-Leiste zurück.

V-Shift erlaubt euch mehr Möglichkeiten in der Defensive.

Ihr könnt einen “V-Shift Break” folgen lassen, was euren Charakter einen Vorwärtsangriff ausführen lässt und das Blatt wenden kann.

V-Shift Break ist ein Vorwärtsangriff, um den Schwung des Gegners zu stoppen.

V-Shift bietet Ihnen neben V-Triggern und V-Umkehrungen noch eine weitere Möglichkeit, Ihr V-Gauge im Kampf einzusetzen. Mit V-Shift, V-Reversal und V-Trigger können Sie Ihr V-Gauge in einem einzigen Spiel auf insgesamt drei verschiedene Arten verwenden! Wir freuen uns darauf zu sehen, wie Sie mit dieser neuen Mechanik das Blatt zu Ihren Gunsten wenden können.

Euch ist vielleicht aufgefallen, dass die Arena anders aussah, als wir V-Shift gezeigt haben. Diese Trainingsarena nennt sich “The Grid Alternative” und ist für alle Spieler des Saison 5 Updates kostenlos erhältlich, sobald es am 22. Februar erscheint.

Das kommende Battle Balance Update ist ebenfalls kostenlos erhältlich! Es gibt viele Balance-Veränderungen für alle 40 Charaktere, passend zu Dan und dem neuen V-Shirt System. Schaut euch die gesamte Liste der Veränderungen an, wenn das Update am 22. Februar erscheint.

Überraschung! Wir haben uns zum Auftakt der 5. Staffel ein weiteres Gameplay-Feature überlegt, das wir euch nun vorstellen wollen. Eleven wird mit dem Kauf des Saison 5 Pass als BONUS veröffentlicht und erscheint gemeinsam mit Dan am 22. Februar 2021. Eleven ist eine Prototyp-Version von Twelve aus Street Fighter III und wurde von Gills Geheimorganisation erstellt.

Elven fungiert als Mimikry-Charakter und verwandelt sich zufällig in einen Charakter, den ihr momentan besitzt. Ihr erfahrt erst beim Laden in den Kampf, für wen sich Eleven entschieden hat. Außerdem wird eine zufällige V-Fähigkeit und einen V-Trigger für euch ausgewählt. Der Kämpfer behält das Farbschema von Eleven bei, während er sich wie der duplizierte Charakter verhält!

Eleven kann zu jedem eurer Kämpfer werden!

Der Charakter behält die Farbe von Eleven.

Nutzt die Chance und lasst den Zufall entscheiden, wenn Eleven als BONUS zum Street Fighter V Saison 5 Character Pass oder dem Premium Pass erscheint!

Wenn wir gerade vom Character Pass und dem Premium Pass sprechen, hier sind die Infos dazu:

Zum Auftakt dieses Updates wollen wir euch allen die Möglichkeit geben, Street Fighter V mit einer kostenlosen Testversion auszuprobieren! Die kostenlose Testversion für Street Fighter V: Champion Edition läuft ab jetzt bis zum 24. Februar 2021 und enthält alle Charaktere aus den Saisons 1 bis 4 zum Ausprobieren.

Das wars! Saison 5 beginnt am 22. Februar 2021 und wir freuen uns darauf zu sehen, wie ihr den Ring mit Dan. Eleven und den neuen V-Shift Mechaniken auseinander nehmt. Und das alles mit dem neuen Battle Balance Update. Vergesst nicht, dass Rose, Oro, Akira, und ein weiterer, mysteriöser Charakter noch während der Saison 5 auf euch warten.

Wir möchten uns erneut für all eure Unterstützung bedanken. Bald gibt es neue Street Fighter V Saison 5 News – verpasst sie nicht!