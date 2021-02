PM: Fallen Legion Revenants: Intensive Kämpfe & eine verzweigten Geschichte erwarten euch ab 16. Februar 2021! (Sony Playstation Blog)

Switch PS4

Heyo ich bin Spencer Yip, der Director und Programmer von Fallen Legion Revenants. Wir haben ein JRPG mit aufregenden, taktischen Schlachten und einer Geschichte entwickelt, in der eure Entscheidungen tatsächlich zählen. Es erscheint am 19. Februar 2021 auf PlayStation 4. Es gibt sogar eine Demo im PlayStation Store, die das vollständige erste Kapitel enthält! Eure gespeicherten Daten aus der Demo können in das vollständige Spiel importiert werden.

Fallen Legion Revenants spielt in einer Welt voller Miasmen, in der eine schwimmende Burg die letzte Zuflucht der Menschheit vor mutierten Tieren ist. Lucien, ein magnetischer Politiker, der in den Burgmauern geschützt ist, entdeckt ein altes Buch in der Burg. Darin erfährt er von den so genannten Exemplaren. Das sind Waffen, die sich in empfindungsfähige Soldaten verwandeln können. Er schließt sich mit Rowena zusammen, einer Wiedergängerin, die entschlossen ist, wieder unter den Lebenden weilen zu können, um ihren noch lebenden Sohn großzuziehen. Die beiden schließen widerwillig einen Pakt. Sie wollen Ivor, den verrückten Tyrannen der Welkin kontrolliert, stürzen.

Geoffrey Golden, Narrative Director: Schon früh wussten wir, dass Rowena eine Geisterkriegerin sein würde und Lucien ein sozialer Manipulator. Diese Elemente sind für den Kern des Spiels von entscheidender Bedeutung. Da ihre Mechanik so unterschiedlich war (Kampf gegen Soziales), gefiel mir die Idee, das auch in ihren unterschiedlichen Charakteren zu zeigen. Rowena ist hart, ehrlich und klar. Lucien ist dagegen sehr charmant und witzig. Die beiden sind gezwungen zusammenzuarbeiten, daher haben ihre Szenen viele zwischenmenschliche Konflikte. Das zu schreiben hat Spaß gemacht. Lasst die Funken fliegen!

Da es bei dem ersten Fallen Legion darum ging, schwierige moralische Entscheidungen zu treffen, wollten Spencer und ich diese Idee weiter vorantreiben. Um die Hindernisse zu überwinden, müssen sich die Charaktere auf ihren Bauch hören – das spüren hoffentlich auch die Spieler! Die Geschichte testet, was Rowena und Lucien bereit sind, für das Wohl und für die Menschen zu tun. Und für alle die, die ihnen am wichtigsten sind.

Leon Marcello Sutanudjaja, Art Director: Rowenas Geist ist sichtbar, weil sie ihren Sohn retten will. Also haben wir Blau als Farbthema ausgewählt, um eine Mischung aus Traurigkeit und Aufrichtigkeit darzustellen. Im Kampf wirkt Rowena Zauber mit einem magischen Stab, in dem sie ihre Energie kanalisiert und benutzen kann. Der Stab hat ein gebogenes Metalldesign, die Schicksalsspiralen und die vielen Wege darstellen, die passieren können.

Im Gegensatz zu Rowenas kühlem Temperament hat Lucien eine wärmere Farbpalette, die seiner charismatischen, aber geheimnisvollen Natur darstellen soll. Seine typische Denkhaltung, in der er lächelt, während seine Hand unter seinem Kinn liegt, ist ebenfalls eine Darstellung seines Charakters. Später bekam Lucien lange Haare von uns, um seine Bewegungen und Animationen lebendiger zu machen. Da ihr in der Haut von Lucien und Rowena stecken werdet, wollten wir diese Persönlichkeitsunterschiede in ihren Artworks hervorheben.

Spencer: Rowena befehligt ein Team von drei Exemplaren, jeder Knopf steuert dabei einen anderen Charakter. Ihr könnt ein Monster mit Zulfiqar schlagen, indem ihr das Quadrat auf dem Controller drückt und mit Jacquine durch Drücken des Kreises eine Donnerbüchsen-Explosion ausführen lassen. Feinde zu attackieren füllt Rowenas Mana auf, damit ihr dann mit der Dreieck-Taste Zauber wirken oder Todesstöße auslösen könnt. Das funktioniert, indem ihr R gedrückt haltet und eine der Exemplar-Tasten drückt.

Die Feinde warten nicht auf eine Aufforderung, um sich an den Revenants der Fallen Legion zu rächen. Haltet die L-Taste gedrückt, um zu blocken. Blockt ihr direkt vor dem Angriff des Gegners, wehrt ihr ihn ab. Eine zeitlich gut abgestimmte Parade bereitet Rowenas Team auf einen Gegenangriff vor und kann sogar Projektile auf Feinde zurückwerfen.

Man kann Rowena auch so bewegen, dass sie Angriffen ausweicht, Debuffs entkommt oder sich zu einem Heilbuff gelangt. Einige Todesstöße, wie Zulfiqars Rushing Sentry, können Feinde rückwärts auf ein anderes Kachel werfen, und die stärksten Angriffe zielen nur auf bestimmte Kacheln. Fügt dem Feind schweren Schaden zu, indem ihr einen Charakter verwendet, um den Feind auf eine bestimmte Kachel zu drängen. So seid ihr für den Todesstoß gut vorbereitet.

Dedee Anderson Ganda, Producer: Lucien nutzt seinen Verstand, um mit Politikern in Welkin klarzukommen. Wir haben Luciens so gestaltet, dass euch verschiedene Arten zu spielen offen stehen. Wenn Lucien eine Entscheidung treffen möchte, könnt ihr seine Verbündeten bitten, diesen Vorschlag zu unterstützen. Es ist auch möglich, seine Rivalen zu erpressen. So zwingt ihr sie, auf eurer Seite zu stehen. Da die Handlungsstränge von Rowena und Lucien gleichzeitig stattfinden, hilft Lucien Rowena auch, indem er Tränke mischt oder Informationen für sie sammelt.

Manchmal muss sich Lucien an patrouillierenden Wachen vorbei schleichen, um an die gewünschten Informationen zu kommen. Das Verhalten der Wachen ist ein Schlüsselelement in unserem Stealth-Design. Einige Wachen bewegen sich nur in eine Richtung, während andere sich schnell umdrehen können, um Lucien zu fangen. Ich habe außerdem versucht, ein paar Geheimnisse beim Entwerfen von Levels zu integrieren. Haltet unbedingt Ausschau nach funkelnden Gegenständen auf dem Boden und Wachen, die Schatztruhen bewachen.

Spencer: Entscheidungen sind ein großer Teil von Fallen Legion Revenants. Die Art und Weise, wie Lucien mit Menschen in Welkin spricht, verändert seine Beziehungen zu allen anderen um ihn herum. Eure Freunde oder Feinde im Spiel haben Einfluss darauf, zu was Lucien in Zukunft fähig ist. Rowena trifft auch Entscheidungen während des Spiels. Die Entscheidungen der beiden wirken sich auf die Geschichte aus.

Die erste Fallen Legion hatte viele Story-Routen, die ihr nehmen konntet, aber liefen auf nur ein Ende hinaus. Das haben wir bei Fallen Legion Revenants verändert. Ich möchte nichts vorweg nehmen, aber muss euch sagen: Es wird * viele * Enden zu entdecken geben. Wir haben eine komplette Voice-Over-Session mit Erika Harlacher (die Stimme von Rowena) und Joe Zieja (die Stimme von Lucien) verbracht, um nur die verschiedenen Endzeilen aufzunehmen.

Wenn ihr Oracle ansprecht, könnt ihr mit einer Option namens Scry zu einem früheren Kapitel zurückkehren und andere Entscheidungen im Spiel treffen. Scry ist wie „New Chapter +“, bei dem ihr alle Exemplare, Waffen und Kampfgegenstände behalten könnt, die ihr beim gefunden habt.

Die Fallen Legion-Serie begann genau hier, an dieser Stelle, als sie damals auf dem PlayStation-Blog angekündigt wurde. Wir wollen unsere Wertschätzung der Community ausdrücken und haben das hier für euch gezeichnet! Wir hoffen, euch gefällt unser Spiel genauso gut wie uns!