Ihr fliegt und kämpft im All, auf Planetenoberflächen und sogar in Minen und Strukturen.

Story, Gefährten und Steuerung

Beim Levelup steigen eure Werte und ihr könnt alle fünf Level neue Perks freischalten.

Die Story wird als vollvertonter Comic oder in gesprochenen Dialogen während des Flugs oder auf Stationen erzählt.

Exploration, Gameplay-Loop und Feinheiten

Hier habe ich es mit einem etwas schwereren Gegner zu tun. Es gibt verschiedene Feindtypen, zufällige Elitegegner und Bossgegner im Storyverlauf.

Fazit

Eines von bislang zwei Systemen, in denen es schon viel zu entdecken gibt.

Space-Looter-Shooter

Einzelspieler

Für Anfänger bis Profis

Preis: 37,99 Euro (Early Access)

In einem Satz: Tolle Grafik, gute Story, spaßiges Gameplay, super Atmosphäre und viel Liebe zum Detail: Steigt ruhig jetzt schon ins Cockpit, denn Everspace 2 ist auf dem besten Weg, ein echter Kracher zu werden.

Seit dem 18. Januar 2021 ist der flotte Space-Loot-Shooterdes deutschen Entwicklers Rockfish Games bereit zum Abflug. Das Spiel ist im Early Access zunächst nur auf PC verfügbar, wird aber auch auf den gängigen Konsolen erscheinen. Wieviel das Spiel jetzt schon zu bieten hat und ob sich der frühe Einstieg lohnt, habe ich in den Weiten des Alls in Erfahrung gebracht.Ihr spielt Adam, einen Klon-Piloten, der sich nach der Tutorial-Mission in einer Mine von seinen Auftraggebern lossagt, um seinem Freund Ben das Leben zu retten. Zu diesem Zweck tut ihr euch mit Dax zusammen. Der stellt seine geheime Basis zur Verfügung und ist in manchen Missionen auch euer Wingman. Jeder Gefährte bringt Perks mit, die ihr, entsprechende Ressourcen vorausgesetzt, aufleveln könnt. So senkt ihr zum Beispiel Reparaturkosten, erhöht die Reichweite des Traktorstrahls oder könnt Waren direkt in eure Basis schicken. Die Story ist packend, abwechslungsreich und hat einige überraschende Wendungen.Geflogen wird mit Gamepad, Maus und Tastatur oder einer ersten Version der HOTAS-Steuerung. Cockpit-Sicht, freie Sicht oder eine von zwei Third-Person-Perspektiven: Ihr habt die Wahl. Auch das HUD könnt ihr jederzeit ausblenden. Ich bin zuerst mit dem Gamepad geflogen und dann auf Maus und Tastatur umgestiegen, was mir präzisere Feuergefechte erlaubt hat. Auch meinen Flightstick, einen Saitek X52 Pro, für den es ein Profil gibt, habe ich ausprobiert. Mein Favorit bislang: Maus und Tastatur. Zwischen Cockpit und Third-Person habe ich situativ gewechselt.Zwischen den Storymissionen könnt ihr das bereits jetzt schon umfangreiche Universum erkunden. Es ist zu spüren, dass alles per Hand designt wurde, denn ihr findet viele Details oder gut versteckte Loot-Container. Everspace 2 ist nicht nur ein Shooter. Ihr müsst immer mal wieder kleine Puzzle lösen und etwa mit eurem Traktorstrahl Antennenteile wieder anbringen, Laserstrahlen ausweichen, passende Bauteile für Generatoren beschaffen oder Rätsel lösen, damit sich eine Tür öffnet. Das lockert das Spielgeschehen auf, bleibt aber eher ein Nebenaspekt. Auf einem Planeten habe ich sogar eine Rennstrecke entdeckt. In Kämpfe könnt ihr euch einschalten, müsst aber auf friendly fire achten. Außerdem gibt es ein umfangreiches Crafting-System.Während ihr zwischen den Hub-Welten in Lichtgeschwindigkeit hin- und herdüst (ein Schnellreisesystem soll folgen), entdeckt ihr immer mal neue Regionen oder könnt Notrufen nachgehen. In manchen Gegenden ist wenig los, andere sind hingegen gut bevölkert. Das sorgt zusammen mit der tollen Grafik (inklusive Schatteneffekte im Cockpit), dem von Elektronik geprägtem Soundtrack und den satten Soundeffekten für ein extrem atmosphärisches Spielerlebnis. Egal, ob ihr dem Storyverlauf folgt, Nebenmissionen erfüllt, einfach so das All erkundet oder einen Auftrag für eine der derzeit drei Gruppierungen ausführt, bei denen ihr auch im Rang aufsteigen könnt.Nach ungefähr neun Stunden (einschließlich kleinerer Nebenaufgaben) hatte ich das vorläufige Story-Ende, nicht aber das Ende der aktuellen Version, erreicht. Ich habe noch mehrere Stunden in Nebenmissionen und Aufträge gesteckt, weitere werden folgen. Vor allem wegen der Atmosphäre und des Gameplays gefällt mir Everspace 2 ausgesprochen gut. Ich bin auch optimistisch, dass das Team von Rockfish Games einen heißen Kandidaten für Weltraum- und Loot-Shooter-Fans liefern wird.Dafür sprechen neben dem großen Ganzen jetzt schon viele Details, die Everspace 2 aus der Masse hervorstechen lassen. Beispielsweise das sehr gute und intuitive Inventar- und Ausrüstungsmanagement, die Gestaltung der Cockpits oder der Fakt, dass die Landeanimation berücksichtigt, aus welchem Winkel ihr angeflogen seid. Klasse finde ich auch, welche Vielfalt bereits jetzt die Schiffstypen und Waffensysteme bringen, die euch zahlreiche Builds mit Synergieeffekten der Waffensysteme erlauben. Auch optisch dürft ihr an eure Schiffe Hand anlegen. Ich kann es jedenfalls kaum erwarten, bis die Story fortgesetzt wird, wobei auch der bisherige Spielverlauf noch ausgebaut werden soll. Denn der Early Access verläuft nicht episodisch. Alle Raumfahrer können ruhig jetzt schon einsteigen. Spätestens zum Release ist Everspace 2 dann ein Pflichtkauf.