PM: LUNAR SALE IM UBISOFT STORE BIETET BIS ZU 75 % RABATT (Ubisoft News)

PC

Düsseldorf, 12. Februar 2021 – Derzeit läuft im Ubisoft Store der Lunar Sale. Bis zum 22. Februar 17:00 bietet der Sale bis zu 75 % Rabatt auf ein breites Angebot verschiedener beliebter Spielereihen und Titel, wie Assassin’s Creed Valhalla, Anno 1800 oder Immortals Fenyx Rising. Ab sofort können sich zudem alle, die den Ubisoft Store besuchen, Assassin’s Creed Chronicles China als kostenlose, digitale PC-Version sichern. Dieses Angebot gilt noch bis 16. Februar, 17 Uhr.

Während des gesamten Lunar Sale ist der Season 2 Pass inklusive der Erweiterung Land der Löwen für das mehrfach prämierte Strategie-Spiel Anno 1800 im Preis gesenkt und kostet derzeit 19,99 € statt 24,99 €. Auch die erst gestern enthüllte Investorausgabe oder Gold Edition Year 3 ist während des Sales direkt um 25 % rabattiert. Alle Angebote zu Anno 1800 können hier im offiziellen Ubisoft Store gefunden werden.

Wen es eher in die eisige Kälte des Nordens zieht, erhält mit der Assassin’s Creed Valhalla Standard Edition die Möglichkeit als Eivor jegliche Wikingerfantasien wahr werden lassen. Im aktuellen Flash Sale, der noch bis zum 15. Februar 9:00 Uhr aktiv ist, ist diese Version bereits ab 44,99 € erhältlich. Diese und viele weitere Angebote zum Assassin’s Creed -Universum gibt es hier im offiziellen Ubisoft Store. Ideal, um die Sammlung zu komplettieren.

Wer in die griechische Mythologie eintauchen möchte, sollte einen Blick auf die erst kürzlich erschienene, zauberhafte Welt von Immortals Fenyx Rising werfen. Die Standard Version ist aktuell um 33 % reduziert und kostet 40,19 € statt 59,99 €. Auch für Watch Dogs: Legion bietet der Lunar Sale 33 % Rabatt, so dass der Städtetrip ins futuristische London in der Standard Edition für 40,19 € zu erhalten ist.

Alle Angebote finden sich im Ubisoft Store unter: https://store.ubi.com/de/home

20 % Rabatt auf den Warenkorb durch das Treueprogramm!

Unser Treueprogramm ermöglicht Käuferinnen und Käufer im Ubisoft Store die Möglichkeit, 100 Ubisoft Connect Units gegen weitere 20 % Rabatt auf den Warenkorb einzutauschen. Dies gilt nicht für Ingame-Währungen, das Ubisoft+ Abonnement und physische Produkte (Bücher, Comics u.Ä.). Mehr Informationen dazu gibt es unter https://ubisoftconnect.com/de-DE/shop-discount/

Zudem bietet das Ubisoft-Affiliate-Programm die Möglichkeit nach Anmeldung und Freischaltung zu dem Programm durch Verlinkungen in den Store 5 % des finalen Einkaufswerts zu verdienen.

Bis zum 16. Februar kann Assassin's Creed Chronicles China gratis für PC herunterladen geladen werden: