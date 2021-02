Six Days in Fallujah: Kontroverser Shooter kehrt wieder / Release 2021

PC XOne Xbox X PS4

2009 kündigten Atomic Games und Konami mit Six Days in Fallujah einen Militär-Shooter an, in dem ihr einen realen Konflikt in der titelgebenden Stadt nachspielen solltet, der erst 2004 stattgefunden hat. Nach vielfacher öffentlicher Kritik zog der damalige Publisher die Reißleine und das Spiel sollte nie erscheinen. Zwölf Jahre später meldet sich der Titel nun überraschend zurück. Entwickler des neuen Six Days in Fallujah ist Highwire Games, das von ehemaligen Bungie-Entwicklern gegründet wurde, während Victura als Publisher auftritt – den wiederum der ehemalige Atomic-Games-CEO Peter Tamte gründete.

Six Days in Fallujah spielt während der Operation Phantom Fury, ein gegen die al-Qaida gerichteter Einsatz in der irakischen Stadt, bei dem es laut US-Militär zum heftigsten Häuserkampf seit dem Vietnam-Krieg kam. Damalige Vorwürfe gegen Six Days in Fallujah waren unter anderem politischer Natur und hinterfragten, ob es legitim sei einen teils von Organisationen wie Amnesty International gerügten Einsatz spielbar zu machen. Andere Stimmen kritisierten, dass man Profit damit mache, einen so kürzlichen realen Konflikt als Unterhaltung zu verkaufen. Das Team von Atomic Heart betonte, dass Veteranen der Operation mit der Bitte auf das Studio zugekommen seien, aus ihren Erfahrungen ein Spiel zu machen und es um die Einzelerfahrungen gehe. Konami dagegen sorgte für zusätzliche Kritik mit der Aussage, es gehe nur um fesselnde Unterhaltung.

Beim neuen Six Days in Fallujah sollen Technologie und Spielmechanik des taktischen Ego-Shooters Spieler besonders nah an die Unsicherheiten und Taktiken moderner Gefechte bringen. Dabei sollt ihr nicht nur aus der Sicht amerikanischer Truppen agieren, sondern auch als andere Einsatzkräfte und unbewaffnete irakische Zivilisten. Die Gegenseite wird dagegen weder im Singlepayer noch im Multiplayer spielbar sein.

Der Ankündigungs-Trailer zeigt kein Gameplay, sondern einige gerenderte Szenen im Verbund mit Interview-Einspielern, die dem ganzen einen dokumentarischen Eindruck verleihen. Das Team habe laut eigenen Angaben persönliche Geschichten, Fotographien und Videoaufnahmen von über 100 Zeitzeugen in Six Days in Fallujah einfließen lassen. Der Anspruch des Titels sei es, der bisher authentischste Militär-Shooter zu sein und "die militärischen und zivilen Geschichten mit dem Level an Integrität zu erzählen, das sie verdient haben." Die Entwickler betonen in einem FAQ auf ihrer Website, dass keine realen Todesfälle ohne das Einverständnis der Familienangehörigen nachgestellt würden und die US-Regierung nicht in die Entwicklung involviert sei.

Ob Six Days in Fallujah den bekundeten Ansprüchen an das Gameplay und das Szenario gerecht wird, wird sich zeigen, wenn der Shooter 2021 für PC, PS5 und Xbox Series X|S erscheint.