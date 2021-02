GG-intern: GamersGlobal jetzt bei Google News vertreten

Alles auf einen Blick

Teaser Ab sofort könnt ihr unsere Inhalte auch in der Nachrichtensuchmaschine finden und unserer Publikation dort folgen. Ihr findet dort alle News, Videos, Tests und Previews an einem Ort.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wir sprechen es bereits im aktuellen Montagmorgen-Podcast an, in den vergangenen Wochen haben wir uns um eine Aufnahme bei Google News bemüht. Die Nachrichtensuchmaschine (die es auch als App für gängige Mobilplattformen gibt) bezieht aus mehreren hundert Websites Artikel und bereitet diese für ihre User auf, wahlweise auch in einem personalisierten Feed.

Nach Recherche, Anlegen von zusätzlichen RSS-Feeds und schließlich der mit schwitzigen Händen abgeschickten Einreichung zur Überprüfung können wir nun mit stolzgeschwellter Brust sagen: Wir sind ab sofort bei Google News vertreten – und haben damit einen weiteren Vorschlag aus den Ideen-Meetings 2020 umgesetzt (die Hoffnung ist natürlich etwas zusätzlicher Traffic für uns).

Wenn ihr uns auf der Homepage oder in der entsprechenden App folgen wollt, findet ihr hier unseren Feed. Dort haben wir diverse Kategorien für euch eingerichtet:

Alle News (=alle Inhalte)

Top-News

Videos

Tests

Previews

Wenn ihr uns über diesen Link folgt, würden wir uns natürlich freuen, da dieser Schritt auch unsere Sichtbarkeit auf der Google-Plattform erhöht.