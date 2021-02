PM: Ratchet & Clank: Die Helden der verrückten Spieleserie (Sony Playstation Blog)

PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Ratchet & Clank - Rift Apart ab 79,99 € bei Amazon.de kaufen.

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Sie sind ein echter PlayStation Klassiker! Ratchet & Clank von Insomniac Games toben schon seit der PlayStation 2-Ära über eure Heimkonsole und sind uns treu geblieben: Am 11.06.2021 erscheint Ratchet & Clank: Rift Apart exklusiv für PlayStation 5.

Doch wer sind eigentlich die beiden kultigen Charaktere, um die sich ein ganzer Spielekosmos dreht? Schließlich sind Ratchet & Clank nicht nur namensgebend für das Franchise, sondern tragen jede der verrückten Geschichten durch ihren Humor und die Beziehung zueinander. Wir beleuchten die beiden Helden heute ein bisschen genauer.

Rasse: Lombax

Ratchet stammt, ebenso wie sein Kumpel Clank, aus der Solana-Galaxie. Seine Heimat Veldin ist ihm sehr wichtig, obwohl er aufgrund seiner Abenteuer immer wieder on Tour ist. Sein Name bedeutet übersetzt so viel wie “Knarre”, bzw. “Ratsche”, was euch vielleicht schon eine erste Idee von ihm und seinem Charakter gibt. Ratchet hätte früher nie gedacht, solche verrückten Abenteuer zu erleben, schließlich ist er eigentlich Mechaniker und schraubt an allem herum, was ihm zwischen die Finger kommt. Aber durch einen dummen Zufall wird er zum beliebten Videospielhelden, den wir alle kennen und lieben.

Ratchets Charakter ist impulsiv, mutig und unerschrocken: Perfekt, um sich zahlreichen Gegnern entgegenzustellen, die ihn oft aufgrund seiner geringen Körpergröße belächeln. Da Ratchet als Lombax etwas kleiner als andere intelligente Lebewesen ist, wirkt er auf den ersten Blick nicht wie ein ernstzunehmender Held. Doch der Schein trügt! Als Mechaniker ist er vielleicht kein toller Bogenschütze oder kann mit Zauberei umgehen, aber das braucht er alles nicht! Ratchet genügt ein Schraubenschlüssel als Standardwaffe, um den Gegnern so richtig einzuheizen.

Natürlich ist das noch lange nicht alles: Lava-Gun, Bombenhandschuhe und andere kuriose Waffen finden sich in seinem Arsenal, die er nach Lust und Laune benutzt. Ganz nach dem Motto: Erst schießen, dann nachdenken! Ratchet ist ein eher sorgloser Held, der viele Dinge auf die leichte Schulter nimmt und auch Manieren als eher lästig empfindet. Seine sarkastischen Kommentare machen ihm nicht überall Freunde.

Rasse: Roboter

Auf Clank trifft das alte Sprichwort: “Klein aber oho!” perfekt zu. Denn der besserwisserische Gefährte von Ratchet, dessen Name so viel wie “klirren” bedeutet, hat es in sich. Und das, obwohl die Produktion von Clank gar nicht geplant war! Die Maschine, die den kleinen Roboter erschuf, hatte eine Fehlfunktion und spuckte mit ihren letzten Atemzügen Clank aus: Einen kleinen, verrückten Roboter mit wahnsinnig hoher Intelligenz. Warum? Das weiß niemand so genau. Zunächst trug er nur den Namen XJ-0461 – der war für Ratchet aber viel zu kompliziert. Also gab er ihm den Namen Clank.

Typisch für einen Roboter, der von der Welt noch nicht allzu viel gesehen hat, ist der anfangs fast schon naive Charakter der kleinen Blechbüchse. Das führt immer wieder zu komischen Momenten, denn Clank ist eigentlich wahnsinnig intelligent, was manchmal im Gegenstaz zu dem steht, was er sagt. Im Laufe der Zeit (und der verschiedenen Spiele), macht Clank allerdings eine große Entwicklung durch und wird regelrecht erwachsen. Nur den Drang, andere zu verbessern, legt er wohl niemals ab …

Clank ist super lustig und hat immer einen (äußerst ironischen) Spruch auf den Lippen. Er traut sich Dinge auszusprechen, die andere wohl für sich behalten würden. Das ist nicht immer nett oder gar hilfreich, aber sorgt immer wieder für Lacher. Aufgrund seiner Intelligenz, die oft im IQ-Bereich zwischen 150 und 200 geschätzt wird, ist er für die kniffligen Passagen auf gemeinsamen Abenteuern zuständig. Türen öffnen könnte er im Schlaf – wenn Roboter wirklich schlafen würden?

Ihr wollt die neuen Abenteuer mit Ratchet & Clank auf keinen Fall verpassen und direkt mit ihnen durchstarten, sobald Ratchet & Clank: Rift Apart erscheint? Dann nutzt direkt die Gelegenheit und bestellt das Spiel hier vor.