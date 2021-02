Paradox Insider findet am 13. März statt

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Gestern hat Paradox Interactive angekündigt, dass die nächste Paradox Insider am 13. März 2021 stattfinden wird. Wie bereits im vergangenen Jahr wird das schwedische Entwicklerstudio in diesem Format Neuigkeiten und Updates zu seinen kommenden Spielen bekannt geben. Dazu sollen "Insider-Blicke" auf zukünftige Spiele, Trailer, tiefergehende Einblicke in neue SPielinhalte und Interviews mit den Entwicklern von Spielen aus dem Portfolio von Paradox gehören.

Die Paradox Insider ist Teil des zweitägigen Game Dev Direct Events, das von der Media Inside Exchange (The MIX) organisiert und live auf Twitch gestreamt wird. Der Stream startet am 13. März 2021 um 18:00 Uhr MEZ. Die Paradox Insider startet um 20:00 Uhr MEZ und wird unter anderem auf Twitchingaming und dem Paradox Interactive Twitch Channel zu sehen sein.

Die Paradox Insider fand erstmals im Juni 2020 statt und ist auf YouTube verfügbar. Ihr könnt den Blick in die Vergangenheit auch direkt unter dieser News wagen.