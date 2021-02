Spieleveteranen-Podcast #203: M.U.L.E.

Gäste galore und exklusive Einblicke

Teaser Gemeinsam mit Stephan Freundorfer schwärmen Jörg und Heinrich von Dan Buntens Klassiker. Dazu gibt es Insider-Geschichten aus erster Hand zu einem nie erschienenen M.U.L.E.-Projekt.

Wenn jemand die Gelegenheit bekommt, frühe Designer-Größen wie Warren Spector, Richard Garriot & Co. nach ihren Lieblingsspielen zu befragen, fällt früher oder später der Name M.U.L.E. Und genau der Titel ist Thema der Patreon-exklusiven Folge 203 des Spieleveteranen-Podcast. In der sollte es mal wieder um ein C64-Spiel gehen, und auch wenn M.U.L.E. zunächst auf Atari-Heimcomputern erschien, erlebten es unsere Podcaster als C64-Spiel. Heinrich Lenhardt, Jörg Langer und Gaststar Stephan Freundorfer geraten regelrecht ins Schwärmen, wenn sie von Dani Buntens bekanntestem Werk berichten.

Die werten Hörer erfahren nicht nur mehr über das elegante Design von M.U.L.E., den Schöpfer und persönliche Anekdoten. Zwischendurch klinkt sich sogar Julian Eggebrecht ein und bietet einen Blick hinter die Kulissen in die Zeit, als er an einem M.U.L.E.-Projekt arbeitete, das es nie zur Veröffentlichung gebracht hat.

Wenn euch das neugierig macht, werdet Patreon der Spieleveteranen. Ihr erhaltet nicht nur Zugang zur M.U.L.E.-Episode, sondern jeden Monat doppelt so viele Folgen des Podcasts.

0:00:15 News & Smalltalk

0:00:48 Das heutige Programm.

0:02: 12 Gemischte News: Street Fighter 2 und Silicon & Synapse feiern Jubiläum, das Atari VCS 2020 erhält ein interessantes zeitexklusives Spiel.

und Silicon & Synapse feiern Jubiläum, das erhält ein interessantes zeitexklusives Spiel. 0:06:38 Jüngst (fertig-) gespielt: Yakuza: Like A Dragon , Konami Arcade Classics Anniversary Collection , Observer – System Redux .

, , . 0:13:20 Die Hörerfrage zum Tage von Andreas Bertram.

0:22:42 Kaum sprechen die Veteranen von den Schneemassen in weiten Teilen Deutschlands, klinkt sich ein norddeutscher Gastveteran ins Gespräch ein.

0:32:28 Das alte Spiel: M.U.L.E.

0:32:43 Schon beim Titellied kommen die Veteranen ins Schwärmen. Das eingängige Stück erzeugt große Wirkung mit einfachen Mitteln und passt perfekt zum Multiplayer-Titel von Dan Bunten.

0:47:39 Viele berühmte Designer schwärmen von M.U.L.E., doch es verkaufte sich nicht gut und bekam keine Fortsetzung. Doch es gab Pläne für Deluxe M.U.L.E. – die Hintergründe dazu und historische Einblicke liefert Julian Eggebrecht.

– die Hintergründe dazu und historische Einblicke liefert Julian Eggebrecht. 1:06:09 Bei nur wenig verkauften Exemplaren und einer legendär schicken Packungen – wie wertvoll ist M.U.L.E. heutzutage?

1:08:38 Dan Buntens Leidenschaft waren vor allem Mehrspieler-Titel. Das kam nicht von ungefähr.

1:17:06 Wie spielt sich M.U.L.E. heute für die Veteranen – und was sagte die Presse damals?

1:29:29 Abspann