Binary Smoke: Düsteres Science-Fiction Actionadventure angekündigt

PC

Der heutige Epic Games Store Spring Showcase wurde mit dem Ankündigungs-Trailer des dystopischen 3D-Actionadventures Binary Smoke eröffnet, dem Erstlingswerk der Outside Game Studios. Die Entwickler beschreiben ihr Spiel als Story-basiert und unterstreichen damit, dass sie nicht vorhaben, ihren Titel einzig auf Gameplay-Mechanik zu reduzieren.

Zum Hintergrund: In der Zukunft hat die Wissenschaft das Unmögliche erreicht und digitale Lebensformen geschaffen, die zu Empfindungen fähig sind und übernatürliche Kräfte besitzen. Ihr übernehmt die Rolle einer dieser, Binaries genannten, Lebensformen, um in einem autoritär regierten Stadtstaat gegen die herrschende Klasse sowie den autoritären Machtapparat zu rebellieren. Euer Ziel ist, durch den Sturz des Regimes das Leben der Bevölkerung wieder erträglicher zu gestalten. Detailliertere Informationen wollen euch die Entwickler in den kommenden Wochen und Monaten zugänglich machen.

Als angepeiltes Datum der Veröffentlichung für Binary Smoke wird von den Outside Game Studios das Frühjahr 2022 angegeben. Dann soll der Titel erst einmal für PCs exklusiv im Epic Game Store erhältlich sein. Weitere Vertriebsplattformen sind jedoch in Planung, ein späterer Release auf Steam ist somit nicht ausgeschlossen.