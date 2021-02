Chivalry 2: Beta im März und Release am 8. Juni

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Entwickler Torn Banner Studios hat im Rahmen des Epic Games Showcase nicht nur bekannt gegeben, wann ihr Mittelalter-Haudrauf-Spiel Chivalry 2 in die Closed Beta startet, auch der Release-Termin wurde verkündet. Erscheinen wird die Schlachtplatte demnach am 8. Juni 2021 für PC (via Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S. Wenn ihr vorab reinschnuppern möchtet und garantierten Zugang zur geschlossenen Beta wollt, müsst ihr den Titel auf PC vorbestellen. Die Testphase geht vom 26. bis zum 29. März 2021.

Interessant ist, dass bereits für die Beta Crossplay zwischen PC und Konsole versprochen wird. Spielbar sein wird der Titel auf allen Release-Plattformen. Einen frischen Eindruck verschaffen könnt ihr euch im unten eingebundenen Trailer, in dem sich auch Entwickler zu Wort melden. Aber Achtung, die gezeigten Szenen sind nichts für Zartbesaitete!