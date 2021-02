Kingdom Hearts: Serie kommt erstmals auf den PC

PC XOne PS4

Noch zu Zeiten der Playstation 2 begann die Kingdom Hearts-Reihe, in der Figuren mit der Final Fantasy-Handschrift von Square Enix in einem actionlastigen JRPG auf den Disney-Kosmos treffen. Nun schafft die Serie inklusive des letzten Hauptteils Kingdom Hearts 3 (im Test, Note 8.5) und dem jüngsten Rhythmus-Spiel Melody of Memory exklusiv im Epic Game Store den Sprung auf den PC.

Im Rahmen eines Epic-Showcase-Streams wurde bekanntgegeben, das folgende Teile der Serie im Store verfügbar sein werden:

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix

+ Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue

Kingdom Hearts 3 im Bundle mit der Erweiterung Re Mind

Kingdom Hearts Melody of Memory

Damit wird die komplette "Dark Seeker"-Saga um die Abenteuer von Hauptfigur Sora mit seinen Begleitern Goofy und Donald ab dem 30. März 2021 im Epic Games Store verfügbar.