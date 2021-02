PM: Welche KINGDOM HEARTS-Spiele kommen in den Epic Games Store? (Square Enix)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Ihr habt diese aufregende Neuigkeit vielleicht schon gehört - die KINGDOM HEARTS-Reihe kommt auf den PC. Und falls ihr es noch nicht gehört habt: Es gibt aufregende Neuigkeiten - die KINGDOM HEARTS-Reihe kommt auf den PC!

Wir wissen, dass genau danach jede Menge Fans lautstark verlangt haben, und die gute Nachricht ist: Ihr müsst nicht mehr lange warte, bis ihr loslegen könnt. Die Spiele erscheinen am 30. März. Nach Adam Riese wäre das… schon nächsten Monat!

Vier Titel werden im Epic Games Store veröffentlicht - und zusammen ergeben sie satte elf (zählt gerne selbst nach!) KINGDOM HEARTS-Erlebnisse:

In diesen Titeln werdet ihr alles erleben - von den bescheidenen Anfängen des unbeschwerten Helden Sora auf den idyllischen Inseln des Schicksals über seine schicksalsträchtige Begegnung mit Donald Duck und Goofy bis zum dramatischen Kampf des Trios gegen die Mächte der Dunkelheit.

Neue Plattform heißt natürlich auch neues Publikum, weshalb wir auch genau darlegen wollen, was da auf den PC kommt - und wie ihr es euch holen könnt.

Zweifellos hat jeder schon mal von KINGDOM HEARTS gehört - schließlich gibt es die Serie seit 2002. Aber nur zur Vorsicht…

Stellt euch vor, ihr nehmt ein paar der beliebtesten Disney- und Pixar-Charaktere aller Zeiten und ein paar der beliebtesten FINAL FANTASY-Charaktere aller Zeiten und lasst sie aufeinanderprallen wie ein Kind, das mit seinen Actionfiguren spielt.

Fügt dann faszinierende Originalcharaktere hinzu, eine ausladende Story und einen guten Schuss Tetsuya Nomura-Magie - und ihr bekommt: Eine unglaubliche Action-Rollenspiel-Reihe, die ganz anders ist als alle anderen Spieleserien, die es so gibt.

Das ist KINGDOM HEARTS.

Insgesamt kommen elf KINGDOM HEARTS-Abenteuer auf den PC.

Vielleicht denkt ihr gerade: "Wow, Square Enix - das ist aber wirklich eine Menge KINGDOM HEARTS!"

Nun, ihr habt recht - es handelt sich um die Gesamtheit der sogenannten "Dark Seeker"-Saga - dem epischen Abenteuer von Sora und seinen Freunden, die sich vom ersten Spiel der Reihe bis zum jüngsten Teil erstreckt: KINGDOM HEARTS Melody of Memory!

Hier sind die kommenden Titel im Detail:

Diese Kompilation umfasst vier komplette Spiele und zwei zusätzliche Story-Erfahrungen oben drauf.

KINGDOM HEARTS FINAL MIX - Das Spiel, mit dem alles anfing, neu aufgelegt mit HD-Grafik, verbesserter Steuerung, einem überarbeiteten Soundtrack und mehr. Dieses Spiel hat uns zum ersten Mal Sora nahe gebracht - einen tapferen Kerl mit großen Füßen und einem noch größeren Herzen.

KINGDOM HEARTS Re:Chain of Memories - Unmittelbar nach den Ereignissen des ersten Spiels betreten hier Sora, Donald und Goofy das mysteriöse Schloss des Entfallens und stolpern in ein Abenteuer, das auf die bestmögliche Art zum Vergessen ist! (Ihr werdet verstehen, wenn ihr's gespielt habt…)

KINGDOM HEARTS 358/2 Days (HD Remastered Cinematics) - Diese Geschichte konzentriert sich auf Roxas, einen neuen Charakter mit einer besonderen Verbindung zu Sora. Die Kompilation liefert Filmsequenzen aus dem ursprünglichen Spiel, die mit zusätzlichen Texten aufgepappt und neu in HD gemastert sind.

KINGDOM HEARTS II FINAL MIX - Das Spiel mit der Nummer 2 feiert die Wiedervereinigung von Sora, Donald und Goofy in epischen Abenteuern, die sich in einigen der denkwürdigsten (und am wenigstens erwarteten) Disney-Welten der Serie zutragen. Da ist zum Beispiel Tron - Tron ist hier drin!

KINGDOM HEARTS Birth by Sleep FINAL MIX - Zeit für ein Prequel! Dieses Spiel dreht die Uhr zurück zu einer Zeit, bevor Sora die Schlüsselklinge schwang, und beschäftigt sich mit drei neuen Charakteren: Terra, Ventus und Aqua. Es handelt sich hier um ein emotionales Abenteuer mit einem höchst unterhaltsamen Kampfsystem. Nicht ohne Grund ist dieser Titel ein echter Fanliebling.

KINGDOM HEARTS Re:Coded (HD Remastered Cinematics) - Dieses Hightech-Märchen bringt Daten-Sora in die digitale Welt, wo er nach Antworten zu einer kryptischen Botschaft sucht. Die Kompilation liefert nur die verbesserten Filmsequenzen.

Holt euch KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 ReMIX

Diese Spielesammlung ist ein echter Traum für Fans. Sie umfasst Titel, die sich mit einigen der beliebtesten Charaktere der Serie beschäftigen - Sora, Riku und Aqua - und die dem Höhepunkt der Saga den Weg bereiten.

KINGDOM HEARTS Dream Drop Distance HD - Sora und Riku unterziehen sich ihrer Meisterprüfung, um wahre Schlüsselschwertträger zu werden. Doch die Dinge laufen nicht so wie geplant. Ihr meint, ihr hättet schon mal stressige Prüfungen erlebt? Dann macht euch mal auf was gefasst.

KINGDOM HEARTS 0.2 Birth by Sleep -A fragmentary passage- - Diese Episode entstand speziell für diese Spielesammlung und lässt euch in die Rolle von Aqua schlüpfen, und zwar nach dem dramatischen Ende von "Birth by Sleep". Es handelt sich um ein kurzes und süßes Abenteuer, das direkt zu KINGDOM HEARTS III überleitet.

KINGDOM HEARTS χ Back Cover (movie) - Ein HD-Film, der in der Zeitlinie sogar noch weiter zurückgeht als "Birth by Sleep". Er erzählt die Geschichte der Propheten - aber wer sind die eigentlich und was bedeuten sie für die KINGDOM HEARTS-Reihe?

Holt euch KINGDOM HEARTS 2.8 Final Chapter Prologue

Die "Dark Seeker"-Saga erreicht in KINGDOM HEARTS III ihren Höhepunkt. Die Wächter des Lichts sammeln sich zum letzten Gefecht gegen die Mächte der Dunkelheit.

Zuvor muss Sora allerdings durch eine ganze Reihe neuer Disney- und Pixar-Welten reisen. Gemeinsam mit Buzz und Woody erkundet er einen Spielzeugladen, entwirrt einen finsteren mütterlichen Plan mit Rapunzel, saust mit Baymax über den Himmel von San Fransokyo und vieles mehr.

Die PC-Version enthält von vornherein den "Re Mind"-DLC. Der liefert zusätzliche Story-Inhalte, einige der härtesten und aufregendsten Bosskämpfe der ganzen Serie und jede Menge zusätzlicher Features, einschließlich Gameplay-Modifikatoren und Fotogalerien.

Holt euch KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC)

Das neueste Spiel in der KINGDOM HEARTS-Saga ist ein nostalgischer Trip, der einen durchgehend faszinierenden Aspekt der Reihe zelebriert - die Musik.

In diesem außergewöhnlichen Rhythmus-Actiontitel durchquert ihr bekannte Schauplätze der oben genannten Spiele, weicht Hindernissen aus und schwoft mit Gegnern - und das alles zum Takt von Yoko Shimomuras legendärer Musik. Das Spiel ist schnell, spaßig, süchtig machend und insgesamt ziemlich brillant. Besonders wenn man weiß, wie viel Liebe und Sorgfalt in seine Entwicklung geflossen sind.

In vielerlei Hinsicht ist dies der perfekte Epilog für alle vorangegangenen Spiele, eine zeitgemäße Rekapitulation aller bislang erschienenen Abenteuer - und ein Wink in Richtung der Abenteuer, die noch bevorstehen…

Holt euch KINGDOM HEARTS Melody of Memory

