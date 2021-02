Ratchet & Clank Rift Apart: Neuer Trailer enthüllt Erscheinungsdatum

PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Ratchet & Clank - Rift Apart ab 79,99 € bei Amazon.de kaufen.

Viele Playstation-Fans freuen sich seit der Ankündigung auf dem PS5-Event am 11. Juni letzten Jahres auf Ratchet & Clank - Rift Apart von Insomniac Games. Nun wurde im offiziellen Playstation-Blog ein neuer Trailer bereitgestellt, der das offizielle Veröffentlichungsdatum des Titels enthüllt: Demnach soll der Titel am 11. Juni 2021, also genau ein Jahr nach seiner Ankündigung, exklusiv für Playstation 5 veröffentlicht werden.

In Bezug auf die Story des Titels erklärt Marcus Smith, Creative Director von Insomniac Games, dass es die beiden Protagonisten erneut mit Dr. Nefarious aufnehmen müssen, da dieser ein Gerät zum Reisen in alternative Realitäten entwickelt hat. Ratchet und sein Freund Clank werden bei dem Versuch Dr. Nefarious aufzuhalten jedoch getrennt und müssen im weiteren Spielverlauf wieder zueinander finden. Unterstützt werden sie dabei unter anderem von einer, euch möglicherweise aus früheren Trailern bekannten, Lombax-Kriegerin, deren Namen die Entwickler jedoch noch nicht verraten wollen.

Ratchet & Clank - Rift Apart wird euch eine eigenständige Geschichte bieten und soll daher auch Neulinge der Serie ansprechen. Langjährige Fans des Duos sollen sich aber über verschiedene Anspielungen auf frühere Teile freuen können. Smith weist zudem darauf hin, dass Vorbestellungen ab jetzt möglich sind. Wenn ihr an dem Titel interessiert seid, könnt ihr zwischen der Standardversion und der digitalen Deluxe-Ausgabe des Spiels wählen.

Als Vorbesteller der Standardversion erhaltet ihr die Karbonox-Rüstung aus Ratchet & Clank 2 (2003) als digitalen Bonus. Die Karbonox-Rüstung wurde für Rift Apart extra modifiziert und verfügt nun über hochaufgelöste Texturen, Lichteffekte und Ray-Tracing-Reflexionen. Außerdem bekommt ihr einen früheren Zugang zur Verpixler-Waffe. Auch der Retro-Blaster aus Ratchet & Clank (2016) wurde für die Playstation 5 visuell überarbeitet.

Mit Griff zur digitalen Deluxe-Version erhaltet ihr zusätzlich fünf weitere Rüstungssätze, 20 Raritanium (damit ihr vorab Waffen aufrüsten könnt), ein Sticker-Paket für den neuen Fotomodus sowie ein digitales Artbook und einen digitalen Soundtrack.