PM: Nehmt an unserem KINGDOM HEARTS Melody of Memory Gewinnspiel teil (Square Enix)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

KINGDOM HEARTS Melody of Memory ist mehr als ein simples Rhythmus-Action-Spiel, denn es zelebriert die unglaublichen Welten, Geschichten und Helden der Serie. Man kann es als einen Liebesbrief des Entwicklerteams an seine Fans verstehen.

Schließlich ist es eure Leidenschaft für das KINGDOM HEARTS Universum, die Direktor Tetsuya Nomura, Komponistin Yoko Shimomura sowie das gesamte Team antreibt und immer wieder inspiriert.

Eure fortwährende Begeisterung und Treue für die Serie ist somit auch der Anlass für dieses besondere KINGDOM HEARTS Melody of Memory Gewinnspiel. Sehr seltene Preise stehen für euch bereit – unter anderem ein limitiertes Merchandise-Paket, das von Tetsuya Nomura persönlich signiert wurde!

Das Highlight besteht – wie auf dem Bild zu sehen ist - aus einer leuchtenden Wanduhr und einer Premium Leder-Geldbörse. Diese handsignierten Preise wird es nirgendwo sonst geben, nur exklusiv hier!

Wenn ihr durch einen unserer Social Media Posts auf unser Gewinnspiel aufmerksam wurdet – PERFEKT! Genauso soll es sein. Wenn ihr also teilnehmen wollt, dann nutzt so viele Teilnahmeoptionen in unserem Gewinnspiel-Widget, wie ihr mögt.

Es ist echt simpel mitzumachen! Wollt ihr eure Gewinnchancen zusätzlich erhöhen, so schaut mal, was wir noch an spaßigen Teilnahme-Optionen für euch in petto haben.

Dieses Gewinnspiel endet am 19. Februar 2021 um 09:00 Uhr MEZ. Die Gewinner werden hier und auf unserem @SquareEnix Twitter-Kanal verkündet.

So weit, so gut! Ihr wisst, was zu tun ist. Viel Glück!

Um die vollständigen Teilnahmebedingungen zu sehen, bitte hier klicken.

