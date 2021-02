BlizzConline: Ausführlicher Plan zum Ablauf veröffentlicht

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Vom 19. bis 20. Februar 2021 (deutscher Zeit bis 21. Februar) wird die BlizzConline stattfinden, eine Digitalvariante der hauseigenen Blizzard-Messe BlizzCon. Das Unternehmen hat nun einen Ablaufplan online gestellt, dem ihr genau entnehmen könnt, wann welcher Inhalt zu welchem Spiel gestreamt wird.

Los geht es am 19. Februar um 23 Uhr deutscher Zeit mit der Eröffnungszeremonie in gleich sechs Spiele-Kanälen -- ihr müsst euch also entscheiden, welchem Stream ihr folgen wollt. Denkt an eine große Kanne Kaffee: Die Präsentationen ziehen sich bis fast 3 Uhr morgens.

Die Kanäle an den zwei Tagen sind:

BLIZZARD

WORLD OF WARCRAFT

HEARTHSTONE

DIABLO

OVERWATCH

STRATEGIE

Den genauen Ablaufplan nach deutscher Zeit findet ihr hier: Ablaufplan BlizzConline

Zu sehen bekommt ihr am ersten Tag unter anderem "Wie geht es weiter?"-Shows zu World of Warcraft und Diablo, außerdem könnt ihr einen Blick hinter die Kulissen von Overwatch 2 werfen. Strategie-Freunde dürfen sich über Starcraft Legends freuen, ein Event, bei dem Profis des ersten und zweiten Teils gegeneinander antreten. Um 2:30 Uhr fasst Saralyn Smith, Executive Producer der BlizzConline, die Ereignisse des ersten Tages noch einmal zusammen.

Der 20. Februar startet um 21 Uhr mit Fragerunden zu World of Warcraft, Diablo und Hearthstone. An der Overwatch-Front erwartet euch "Shock gegen den Rest der Welt", hier müssen sich die zweimaligen Overwatch-League-Champions San Francisco Shock in diversen Herausforderungen gegen Streamer, Influencer, Spieler und andere Profis beweisen.

Im Strategiesegment werden einige Community-Inhalte in den Fokus gerückt. Um 22 Uhr finden die Community-Wettbewerbe statt, bei denen die besten Cosplays, künstlerischen Leistungen und allgemeinen Errungenschaften der Fans gerühmt werden. Danach folgt eine World-of-Warcraft-Kampagne von Critical Role, einer Truppe von Synchronsprechern, die online Dungeons & Dragons spielen. Außerdem gibt es einen Kochkurs mit Warcraft-Thema, einen Handarbeitskurs zu Warcraft, eine Overwatch-Bastelstunde und einiges mehr.

Abgeschlossen wird das Wochenende abermals mit einer Zusammenfassung von Saralyn Smith, in Deutschland ab 1:25 Uhr morgens am Sonntag.