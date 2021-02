Tales from the Borderlands kommt wieder in die digitalen Stores

PC 360 XOne PS3 PS4 iOS Android

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das Episoden-Adventure Tales from the Borderlands wird ab dem 17. Februar wieder in den digitalen Stores verfügbar sein. Das ursprünglich 2014 erschienene Spiel wurde Mitte 2019 aus den Stores entfernt. Laut einer Twitter-Meldung auf dem Borderlands 3-Account wird der Titel wieder für Playstation 4, Xbox One, PC und dank Abwärtskompatibilität auch auf Playstation 5 und Xbox Series X/S spielbar sein.

In seinem Test attestierte Benjamin Braun dem Spiel damals eine spannende und wendungsreiche Geschichte und freute sich trotz der üblichen Telltale-Einschränkungen im Bereich Gameplay auf eine Fortsetzung. Darüber hinaus schrieb er

Ich war im Vorfeld wirklich skeptisch, ob das aus The Walking Dead und Co. entlehnte Spielkonzept wirklich in einem so stark auf den Humor ausgerichteten Borderlands-Adventure funktionieren kann. Aber es funktioniert – und zwar absolut prächtig!

Nachdem Telltale 2018 geschlossen werden musste, wurde 2019 eine Nachfolge-Firma gleichen Namens eröffnet, die neben einigen Wiederveröffentlichungen auch The Wolf Among Us 2 ankündigte.