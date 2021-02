PM: MLB The Show 21 präsentiert „Stunt on your Rivals“ mit dem Coach und Fernando Tatis Jr. (als Puppe) (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wahrscheinlich habt ihr schon viele Nächte hellwach gelegen und euch gefragt: „Was der Coach wohl gerade macht …?“ Falls dem so ist, haben wir Neuigkeiten für euch!

Der Coach kehrt nicht nur zurück, er hat auch einen neuen besten Freund: Fernando Tatis Jr.!

An allen noch folgenden Dienstagen und Donnerstagen im Februar werden wir ein neues Video mit dem Coach und Fernando Tatis Jr. veröffentlichen, das jeweils einen anderen Bereich des Spiels beleuchtet. Diese lustigen Videos werden euch auch wichtige Details zu den verschiedenen Verbesserungen in MLB The Show 21 geben. Sie bereiten den Weg für zukünftige tiefere Einblicke und Enthüllungen zum Next-Gen-Debüt. Alle, die auf mehr Details zu den Verbesserungen und neuen Funktionen im diesjährigen MLB The Show brennen, können also unbesorgt sein: Wir haben jede Menge Content für euch geplant.

Im ersten Video der Reihe mit dem Coach und Fernando geht es um maßgeschneidertes Gameplay. Eine Neuerung in MLB The Show 21 sind Gameplay-Stile, mit denen ihr das Gameplay-Erlebnis, das ihr euch wünscht, jederzeit anpassen könnt. Wollt ihr lockere Runden spielen, in denen ihr so richtig auf den Putz hauen könnt? Oder möchtet ihr traditioneller spielen, intensiver und mehr an die Realität angelehnt? Vielleicht möchtet ihr auch eure Fingerfertigkeit auf die Probe stellen und den Fokus auf die Fähigkeiten am Controller legen?

Das maßgeschneiderte Gameplay ist nur die Spitze des Eisbergs. Das Team hat auch sehr viel Entwicklungszeit dafür aufgewendet, an anderen Gameplay-Bereichen zu arbeiten. Der größte Fokus lag dabei auf dem Fangen von Flugbällen, dem Fangen an Wänden (Sprünge, sich strecken, Homeruns stehlen, gegen Wände prallen usw.) sowie dem Fangen auf der z-Achse (D. h., wenn ihr nicht die Idealroute lauft, gibt es viele neue Fangarten, die auf der Achse basieren, auf der ihr lauft. Sie fühlen sich großartig an und wir können es kaum erwarten, dass ihr sie ausprobieren könnt.). Für das Pitching haben wir sogar eine brandneue Mechanik eingeführt … aber mehr dazu und zu den anderen Gameplay-Verbesserungen verraten wir euch im März.

Ab dem 23. Februar werden wir etwa eine Woche lang einen Technical Test für MLB The Show 21 durchführen, an dem eine begrenzte Anzahl an Spielern* teilnehmen kann. Was ist der Technical Test? Wir brauchen eure Hilfe für Belastungstests (Server, Online-Spielersuche, plattformübergreifendes Spielen) und möchten auch Feedback zum Gameplay sammeln. Am 10. Februar könnt ihr euch hier anmelden. Der Technical Test wird nicht öffentlich zugänglich sein, bitte lest euch also die Regeln durch, bevor ihr euch anmeldet – dann sehen wir uns bald auf den Servern!

Dieses Jahr werden wir Feature-Premieren veranstalten, die zeitgleich auf Twitch, YouTube und Facebook Live übertragen werden. Ähnlich wie unsere Livestreams in vergangenen Jahren, werden die Feature-Premieren tiefe Einblicke in neue Funktionen und Änderungen bieten, an denen wir gearbeitet haben, um den diesjährigen Teil besser als seinen Vorgänger zu machen. Falls ihr Nachteulen seid, könnt ihr ab 11. März jeweils in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um Mitternacht zu unseren Feature-Premieren einschalten.

Themen der Feature-Premieren

Wir freuen uns riesig auf das Erscheinen von MLB The Show 21 auf den PlayStation- und Xbox-Konsolen! Euch erwarten eine neue Legends-Klasse und neue Arten zu spielen, auch zusammen mit euren Freunden! Schaut euch http://www.theshow.com/ an und folgt unseren Twitter-, Facebook- und Instagram-Konten für die neuesten Updates zu MLB The Show 21.

Weitere Informationen zu MLB The Show 21, darunter auch wichtige Neuigkeiten zur Speicherdatenübertragung von Jahr zu Jahr und vieles mehr, findet ihr hier in unserer Ankündigungs-FAQ.

* Nutzer, die sich zur Teilnahme am Technical Test auf Xbox anmelden, müssen wegen der Kapazitätsgrenzen unter den ersten 50.000 Anmeldungen sein. Registrierungen für den Technical Test auf PlayStation sind nicht begrenzt.