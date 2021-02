PM: Port Royale 4 – Changelog – Update 1.5 (Kalypso Media)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

PlayStation 4 und XboxOne verfügbar. In diesem Update erwarten euch diverse Änderungen und Optimierungen wie z.B. dasChinesische Neujahrs-Event, das ab sofort,bis zum 19. Februar, als optionales Event von euch aktivierbar ist. Des Weiteren wurden die Abenteurerin und Freibeuterin zur Charakterauswahl hinzugefügt. Wie gewohnt erhaltet ihr mit Update 1.5 auch Fehlerbehebungen und Optimierungen, wie z. B. Korrekturen am Tutorial und in der Kampagne.

Wir bedanken uns bei euch für all das Feedback und die Unterstützung, die wir bisher erhalten haben. Wir hoffen, dass euch die Inhalte von Update 1.5 gefallen und freuen uns auf eure Eindrücke.

EuerPort Royale 4 Team

Chinesisches Neujahrs-Event (aktiv vom 05.02 bis zum 19.02)

Die optionalen Anpassungen für das Chinesische Neujahrs-Event können im Grafikmenü an und aus geschaltet werden. Bitte speichert vorher euren Spielstand, da euch eine Änderung zurück zum Hauptmenü bringen wird.

Verbesserungen Neue Optionen für die Abenteurerin und Freibeuterin wurden der Charakterauswahl hinzugefügt.

Bugfixes und Optimierungen

Allgemeine Fehlerbehebungen: Ein Fehler wurde behoben, der die Munitionsauswahl zurücksetzt, wenn die Munition gewechselt wird, während die Taktikanimation noch läuft. Der Bonus für den Piratencharakter wurde nicht korrekt angewendet. Dies wurde korrigiert. Eine falsche Anzeige von Informationen beim Mouse-Over an bestimmten Positionen wurde behoben. Falsche Mengenangaben bei kolonialen Exportgütern wurden behoben. Die fehlerhafte Anzeige der Füllstände wurde behoben. Die Einstellungen für Spielgeschwindigkeit (und Pause) wurden korrigiert. Die Anzeige von Aufgaben für nicht mehr existierende Nationen in der Spätphase eines Spiels wurde korrigiert. Ein Fehler in der Handelsroute von Konvois wurde behoben, der es erlaubte, bestimmte Waren zu kaufen, aber nicht zu verkaufen. Fehler wurde behoben, bei dem der Spieler nach einer erfolgreichen Schiffbrüchigen-Mission nicht belohnt wurde. Die Registerkarte „Verbrauch und Produktion von Waren" wurde korrigiert im Bezug auf das Deaktivieren von Geschäften. Ein Fehler wurde behoben, der Gebäude hervorhob, wenn sich der Mauszeiger im Gebäudedialog befand. Ein Fehler wurde behoben, welcher die Pause nicht beendete, wenn die Leertaste benutzt wurde. Ein Fehler wurde behoben, der die Belagerung einer Stadt abbrach, nachdem man in eine Seeschlacht verwickelt wurde. Die Anzeige der Goldsymbole während einer Mission wurde korrigiert. Die Statistik zur Wohnsituation im Stadtdialog wurde behoben. Fehlende Flaggen im Charakterauswahlbildschirm wurden hinzugefügt Ein Fehler bei Seeschlachten wurde behoben, der es der KI ermöglichte, Spielerschiffe per Taktik auf Felsen-Felder zu verschieben. Ein Fehler wurde behoben, der die Platzierung von zwei Schiffen auf demselben Feld erlaubte. Ein Fehler wurde behoben, der es dem Spieler erlaubte, den Krieg gegen eine zerstörte Nation fortzusetzen, nachdem der Spieler die Unabhängigkeit erlangt hatte. Die fehlende Anzeige der Reputation und deren Auswirkung, im Reiter "Vizekönig", wurdehinzugefügt. Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass das Gasthaus bereits nutzbar war, während es noch im Bau war, Ein Fehler bei der „Bereit zum Entern"-Taktik während Seeschlachten wurde behoben. Der Schieberegler-Fehler bei der Auswahl der Ziegelsteinmenge über Tastatur-Hotkeys wurde behoben. Ein Grafikfehler wurde behoben, der den Kapitänsnamen außerhalb des vordefinierten Textfeldes anzeigte. Ein Fehler mit dem Unabhängigkeits-Konzessionssymbol wurde behoben, das markiert wurde, sobald die Bedingungen erfüllt sind, obwohl es noch nicht aktiv war. Eine Fehlerhafte Ausrichtung der Flagge im Stadtdialog wurde behoben. Exploit wurde behoben, der das „Farmen" von gekaperten Militärkonvois erlaubte. Exploit wurde behoben, bei dem zu viele Kommandopunkte angehäuft wurden. Die Erklärung des Zufriedenheits-Bonus für das Sammeln von Arbeitern wurde überarbeitet DiePreisgeld-Mechanik wurde überarbeitet: Konvois werden nicht mehr sofort gebildet und es ist nun möglich auch nicht-nationenspezifische Schiffe zu übernehmen. Der Dialog für den Transfer von Schiffen nach Seeschlachten wurde überarbeitet.

Kampagnen Frankreich-Kampagne wurde überarbeitet. Anpassung der Anzahl an Militärkonvois im französischen Feldzug. Der Kapitänsberater wurde in der englischen Kampagne an der falschen Stelle verortet – dies wurde korrigiert. Fehler bei Zwischensequenzen wurde behoben.

Tutorial Fehlerhafte Angaben in der Stadtstatistik wurden korrigiert.

Controller und Pad: Eine fehlende Schaltfläche zum Blättern durch die Benachrichtigungsfenster im Stadtdialog wurden behoben. Eine redundante 'A'-Schaltfläche zur Kriegserklärung, die in mehreren Tabs angezeigt wird, wurde behoben. Ein Fehler wurde behoben, der auftrat, wenn der Spieler während des Ladebildschirms die PlayStation-Taste drückte, die das Überspringen, der Cutscene der Kampagne, verhinderte. Ein fehlender Text in der Beschreibung des Vizekönigs von Frankreich auf dem Diplomatie-Bildschirm im Vizekönig-Menü wurde hinzugefügt. Die Anzeige von Debug-Text in der Tipps & Tricks-Sektion wurde korrigiert. Es wurde eine Tonverzerrung behoben, die im Ladebildschirm für 1 Sekunde zu hören war. EinFehler wurde behoben, durch den beim Überspringen der Intro-Cutscene des Spiels für den Bruchteil einer Sekunde eine beschädigte Grafik angezeigt wurde. Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass der Text im Abschnitt "Tipps und Tricks" am unteren Rand der Seite abgeschnitten wurde. Ein Fehler wurde behoben, durch den die Option "Gespeicherte Spielstände überschreiben" auf der Registerkarte "Neuer Spielstand" nicht mehr angezeigt wurde, wenn der Spieler durch mehr als 10 Spielstände scrollte. Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass in der Niederlande-Kampagne eine falsche Zeitleiste für das Ziel "Heuert Kapitän John Hawkins an..." angezeigt wurde. Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte dass auf der Registerkarte "Journal" in der Niederlande-Kampagne eine überflüssige "X"-Schaltfläche angezeigt wurde. Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass das Weihnachtsgeschenk der Schatzkarte nicht auf dem Schatzkartenbildschirm angezeigt wurde, nachdem es in der Frankreich-Kampagne erworben wurde. Ein Fehler wurde behoben, der die Verwendung der Tipps & Tricks Sektion während eines Würfelspiels verhinderte. Anzeigefehler ‚Überlappender Text‘ in der Registerkarte „Handelsrouten-Einstellungen“ behoben. Ursache für Absturz nach dem Anhalten im Spiel laden wurde behoben. Die vertauschte Anzeige derMaximal- und Minimalpreise der Handelsrouten wurde behoben. Ein Anzeigefehler bei der Auswahl einer Kampagne und eines freien Spiels wurde behoben.

Nur auf Konsole

Ausrichtung der Skala "aktueller Ruhm" wurde korrigiert Ein Fehler in der Taverne wurde behoben, der gleich zu Beginn eines Würfelspiels 4 Niederlagen anzeigt. Ein Fehler im Patrouillenmodus wurde behoben, durch den die Kommandopunktgrenzen für Kapitäne überschritten wurden. Fehler wurde behoben, der bei Seeschlachten nicht alle Handelsschiffe anzeigte.