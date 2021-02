We Were Here: Koop-Rätselei kommt auf PS4 // Teil 1 kurze Zeit gratis

PC XOne PS4 Linux MacOS

Bisher war das Koop-Adventure We Were Here nur für PC und Xbox erschienen. Nun kündigte Entwickler Total Mayhem Games an, dass die drei Teile des Rätsel-Abenteuers ihren Weg auf PS 4 und PS 5 finden. In We Were Here verirren sich die beiden Spieler in eine Burg inmitten einer Eisödnis. Der eine Partner ist in einem kleinen, abgelegenen Teil des Gemäuers festgesetzt, während der andere den verlassenen Ort erkundet. Beide kommunizieren mit ihren Funkgeräten und können nur zusammen die Rätsel der Burg lösen.

Zur Feier des Anlasses wird We Were Here kurze Zeit gratis unter die Leute gebracht: Noch bis zum 22. Februar 2021 wird der Titel kostenlos im Playstation Store zum Download angeboten. Am 23. Februar 2021 werden dann auch die Nachfolger We Were Here Too und We Were Here Together für Playstation veröffentlicht.