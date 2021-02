Black Myth - Wu Kong: Neuer Gameplay-Trailer zum Jahr des Ochsen

PC XOne PS4

Nach einem ersten Gameplay-Video im August 2020 hat das Entwicklerstudio Game Science anlässlich des chinesischen Neujahrsfestes einen weiteren Trailer zu ihrem Actiontitel Black Myth - Wu Kong veröffentlicht.

Von dem klassischen chinesischen Roman Die Reise nach Westen inspiriert, bekämpft ihr in der Rolle des legendären Affenkönigs Sun Wukong mit einem Zweihand-Stab und magischen Fähigkeiten zahlreiche Fabelwesen. Das dreiminütige Video präsentiert einige neue Impressionen der Landschaften, hauptsächlich jedoch eine Tempelruine in einer Wüstenschlucht. Die ruhigen Szenen werden bald von angreifenden Ratten unterbrochen. In den folgenden Sequenzen erwehrt sich der Affenkönig mit diversen Martial-Arts-Attacken der zahlreichen Angreifer und sieht sich nach dem Kampf gegen einen zweiköpfigen, feuerspuckenden Rattenboss schließlich mit einem um einiges größeren Ochsenwidersacher konfrontiert. Das kann als Verweis auf das chinesische Neujahr verstanden werden: Das Jahr der Ratte endet und das des Ochsen beginnt.

Das gezeigte Gameplay erinnert abermals an eine Mischung aus einem Soulslike und dem God of War-Reboot für die PS4. Die Kampfanimationen erinnern stark an chinesische Kung-Fu Filme. Einen offiziellen Veröffentlichungstermin bleiben uns die Entwickler weiterhin schuldig, in der YouTube-Beschreibung des Videos ist aber 2023 angegeben. Ob das nur Spekulation oder ein tatsächlich angepeilter Zeitraum ist, bleibt wohl das Geheimnis der Videoplattform.