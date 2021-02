PM: Minecraft Dungeons: Flames of the Nether und weitere kostenlose Updates (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Am 24. Februar erscheint der Flames of the Nether DLC sowie ein kostenloses Update für Minecraft Dungeons.

Im Flames of the Nether DLC begibst Du Dich auf die spannende Reise ins Herz des Nether. Stelle Dich seinem feurigen Zorn in sechs brandneuen Missionen und erkunde vertraute Gebiete im neuen Look! Überlebst Du das Abenteuer, schaltest Du neue Artefakte, Waffen und Ausrüstungsgegenstände frei – außerdem hält der DLC zwei neue Skins und das bezaubernde Baby Ghast-Haustier für Dich bereit.

Kostenlose neue Inhalte

Gemeinsam mit Flames of the Nether erscheint das umfangreichste kostenfreie Update in der Geschichte von Minecraft Dungeons. Die größte Neuerung sind prozedural generierte Endgame-Missionen rund um den Nether: die Ancient Hunts. Überlebst Du die Missionen, sicherst Du Dir vergoldete Ausrüstung oder die neue Währung Gold – letztere nimmt ein Piglin in Deinem Camp dankend entgegen. Darüber hinaus erwarten Dich weitere Änderungen rund um die Schwierigkeitsgrade Apocalypse Plus – Details erfährst Du schon bald auf Minecraft.net.

Der Flames of the Nether DLC sowie das kostenlose Update erscheinen am 24. Februar. Um mehr über die Angebote und den DLC für die Plattform Deiner Wahl zu erfahren, besuche die Minecraft Dungeons-Website.