Crash Bandicoot 4: Ab März auf Switch, PS5 und Series X/S

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Crash Bandicoot 4 - It's About Time ab 47,95 € bei Amazon.de kaufen.

Wie Activision bekannt gibt, wird das neueste Abenteuer des Beuteldachses Crash Bandicoot im März seinen Weg auf weitere Plattformen finden. Bisher war Crash Bandicoot 4 - It's About Time (im Test, Note: 8.5) für PS4 und Xbox One erhältlich, ab dem 12. März 2021 könnt ihr auch auf PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch auf Wumpa-Jagd gehen. Noch etwas später im Jahr soll die PC-Version folgen, die via Battle.Net vertrieben wird.

Für die PS5- und Xbox-Series-X-Fassungen verspricht Activision volle 4K-Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde, die Series S wird natürlich nur hochskalieren. Wenn ihr den Titel bereits auf den Vorgänger-Konsolen erworben habt, erhaltet ihr ein kostenfreies PS5-Upgrade, beziehungsweise könnt dank Smart Delivery direkt auf eurem Series-Gerät loslegen. Wenn ihr auf der PS5 spielt, dann dürft ihr euch über die Nutzung der adaptiven Trigger des Dualsense-Controllers freuen. Beispielsweise sollt ihr den Blaster von Cortex und den Enterhaken von Tawna in den Fingerspitzen fühlen können. Außerdem werden die Activity Cards unterstützt, so könnt ihr im Menü der Konsole also euren Fortschritt im Auge behalten.