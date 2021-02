The Last of Us 2: Gewinnt die Collectors Ed. + TLOU2-Controller + Merch

Ab nach Seattle

PS4

Teaser Wenn ihr The Last of Us - Part 2 noch nicht gespielt habt, bieten wir euch hier eine einmalige Chance. Ihr könnt die Sammleredition samt einem umfangreichen Merch-Paket gewinnen.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

The Last of Us - Part 2 ab 29,99 € bei Amazon.de kaufen.

Collector's Edition von The Last of Us - Part 2 Physische Inhalte: Spiel im Steelbook Ellie-Statue (etwa 30 cm) 48-seitiges Artbook Ellies Armband Lithografie-Kunstdruck und Dankesschreiben Stickerset (5 Stück) Anstecker-Set (6 Stück) Digitale Inhalte: Dynamisches PS4-Design 6 PSN-Avatare Soundtrack Mini-Artbook

Limitierter Dualshock-4-Controller im TLOU2-Design

Zip-Hoodie und T-Shirt (Wunschgröße erfragen wir beim Gewinner)

Stoffbeutel, Knöpfe, Kaffeebecher

Streng limitiert: Der Dualshock 4 im TLOU2-Design.

Ihr müsst registrierte GamersGlobal-User sein (hier geht's ggf. zur Registrierung) und euer Alter verifiziert haben, da das Spiel USK 18 ist.

Der Preis wird an die im GG-Profil angegebene Adresse verschickt! Keine Adresse = Pech gehabt. Der Preis wird nicht von uns versendet, sondern von Sony oder einer von Sony beauftragten Agentur. Zu diesem Zweck werden wir die Adresse des Gewinners (und nur von diesem) weitergeben. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt ihr euch ausdrücklich damit einverstanden.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, Teilnahmeschluss ist Freitag, der 26.2.2021.

Im Juni 2020 hat Naughty Dog mit The Last of Us - Part 2 ein Action-Adventure veröffentlicht, das ohne Übertreibung als eines der großen Highlights der letzten Jahre bezeichnet werden kann. Warum der Titel so herausragend ist, könnt ihr auch unserem ausführlichen Test entnehmen . Wenn ihr die Reise mit Ellie bisher noch nicht antreten konntet, bieten wir euch mit diesem Gewinnspiel nun eine Chance. In Zusammenarbeit mit Sony Computer Entertainment Deutschland verlosen wir das folgende Paket:Solltet ihr das Spiel lieber selbst kaufen wollen, können wir euch auf eine Aktion von Sony hinweisen: Bei teilnehmenden Händlern wie Amazon, Media Markt, Saturn, Gamestop und Otto gibt es die Standard-Version auf Disc für 29,99 Euro. Alle Infos zu der Aktion könnt ihr der entsprechenden Sony-Seite entnehmen Die Teilnahmeregeln:Um teilzunehmen, schildert uns einfach als eingeloggter User per Comment, welches euer liebster PS4-Exklusivtitel ist, und weshalb.Viel Erfolg!