The Outer Worlds: Release des DLC Murder on Eridanos rückt näher

PC Switch XOne PS4

Wer in der Beschreibung des Expansion Pass von Obsidians Science-Fiction-RPG The Outer Worlds (im Test, Note 8.0) nachliest, erfährt über den geplanten Erscheinungszeitraum des ausstehenden DLCs Murder on Eridanos lediglich, dass er noch 2021 veröffentlicht wird. Wie Eurogamer.net berichtet, geht aus dem Quartalsbericht von Take-Two (der Mutterfirma von The-Outer-Worlds-Publisher Private Division) hervor, dass Murder on Eridanos noch im laufenden Fiskaljahr erscheinen soll, das am 31. März 2021 endet. Der Erscheinungstermin der Erweiterung ist also nicht mehr allzu fern.

Bisher ist von Murder on the Eridanos nur bekannt, dass sich die Story um das letzte und beste Abenteuer von Halcyon Helen dreht. Helen ist die Heldin einer fiktionalen Serie im Kosmos von The Outer Worlds mit dem Titel Terror on Monarch.

Die erste Erweiterung Peril on Gorgon versetzte euch in ein neues Gebiet auf dem Asteroiden Gorgon, erhöhte das Maximallevel und fügte neue Eigenschaften, Rüstungen und Waffen hinzu. Der Expansion Pass kostet 24,99 Euro und umfasst genau zwei Story-DLCs, wird mit dem Erscheinen von Murder on Eridanos also vervollständigt. Alternativ wird der neue Inhalt vermutlich wie zuvor Peril on Gorgon auch einzeln zum Kauf angeboten.