PM: Forza Horizon 4 erscheint am 09. März für Steam (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Summary

Mit Forza Horizon 4 erscheint die Forza Franchise erstmals ab dem 9. März 2021 auf Steam. Dich erwarten wechselnde Jahreszeiten im historischen Großbritannien, die Du gemeinsam mit Spielerinnen und Spielern auf Xbox-Konsolen, Windows 10 PC und über den Xbox Game Pass Ultimate und Cloud Gaming auch auf Android-Geräten erlebst.

Bereits seit 2018 lockt das Horizon Festival Rennsport- und Automobilfans in die historischen Landschaften Großbritanniens. Gemeinsam mit anderen Spielern erlebst Du den Wechsel der Jahreszeiten, des Wetters sowie Tag und Nacht und stürzt Dich in spektakuläre Wettkämpfe.

Das Gameplay in Forza Horizon 4 ist Dank der Community so umfangreich wie nie zuvor. Auf Dich wartet der Battle Royale-Modus Eliminator sowie frische Belohnungen für Ingame-Fotografie über die Horizon Promo. Neu dabei: In Super 7 meisterst Du sieben zufällige Herausforderungen in Folge, für die Du anschließend eine exklusive Belohnung erhältst – oder Du erstellst Deine eigenen Herausforderungen, Strukturen und Landschaften.

In Forza Horizon 4 erwarten Dich zwei Erweiterungen. Erkunde die mysteriösen und gefährlichen Straßen von Fortune Island oder stürze Dich in LEGO Speed Champions in eine LEGO-Landschaft. Deinen Fuhrpark erweiterst Du mit dem Best of Bond Car Pack, stilvollen Old-School-Fahrzeugen aus dem Barrett-Jackson Car Pack oder aufregenden Action-Vehikeln aus dem brandneuen Hot Wheels Legends Car Pack – diese Erweiterungen sind ebenfalls auf Steam verfügbar.

Weitere Informationen zum Spiel sowie der Forza Community erhältst Du unter https://forzamotorsport.net/.