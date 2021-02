Mash - The Adventure Game: Freeware-Adventure zur TV-Serie erschienen

PC

Die sehr erfolgreiche amerikanische Fernsehserie M*A*S*H, die in einem mobilen Feldlazarett der US Army (Mobile Army Surgical Hospital) während des Koreakriegs spielt, dürfte vielen hier noch ein Begriff sein. Sie wurde zwar in den 1970ern und 1980ern produziert, lief aber erst in den 1990er im deutschsprachigen Fernsehen.

Dank Lockdown und der damit verbundenen Freizeit sowie dem wiederholten Durchsehen der Serie, entschied sich der slowenische Illustrator Viktor Höchtl (Viki.si Studio) im Dezember 2020 dazu, seine Vorliebe für Point-and-Click-Adventures und M*A*S*H zu verbinden und ein entsprechendes Spiel mit der quelloffenen Spiele-Engine Adventure Game Studio zu erstellen.

Nach nur wenigen Wochen Entwicklungszeit ist das fertige Spiel nun erschienen. Es ist als Pilotfolge für eine Serie von Adventure-Episoden im M*A*S*H -Universum gedacht, bei der interessierte Hobby-Entwickler mitwirken und die vorhandenen Assets verwenden können. Ob dies so gut funktionieren wird, wie vor einigen Jahren bei Maniac Mansion Mania (News zur Jubiläumsfolge des Fanprojekts), wo bereits über 100 Episoden erschienen sind, bleibt abzuwarten.

Den Downloadlink findet ihr unterhalb dieser News, das Spiel solltet ihr innerhalb einer Mittagspause durchspielen können.