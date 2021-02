CD Projekt Red: Studio ist Opfer von Ransomware-Attacke [Update]

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Cyberpunk 2077 ab 48,85 € bei Amazon.de kaufen.

Update vom 10. Februar:

Mittlerweile hat sich der Ransomware-Experte Fabian Wosar auf Twitter zu dem Hack gemeldet. Laut ihm seien keine verärgerten Spieler verantwortlich, sondern eine Gruppierung, die als HelloKitty bekannt ist. Diese habe in der Vergangenheit bereits das brasilianische Energieunternehmen CEMIG gehackt und sei etwa seit November 2020 aktiv. Diese Aussage wird von Brett Callow unterstützt, einem Threat Analyst bei dem Cybersecurity-Unternehmen Emsisoft.

Ursprüngliche News vom 9. Februar:

Das polnische Studio CD Projekt Red ist Opfer einer Hacking-Attacke geworden. Passend zum letzten Release der Entwickler, Cyberpunk 2077 (im Test) haben sich unbekannte Cyber-Kriminelle Zugriff auf die Server verschafft. Wie das Unternehmen via Twitter mitteilt, wurden dabei Daten entwendet und teilweise auch via Ransomware verschlüsselt. Man verspricht jedoch, dass keine Nutzerdaten gestohlen wurden. Allgemein soll der interne Schaden sich dank Backups in Grenzen halten.

Auch wenn einige Geräte in unserem Netzwerk verschlüsselt wurden, sind unsere Backups intakt geblieben. Wir haben unsere IT-Infrastruktur bereits gesichert und angefangen, die Daten wieder herzustellen. Wir werden nicht auf die Forderungen eingehen oder mit den Akteuren verhandeln, auch wenn wir uns bewusst sind, dass das zur Veröffentlichung der gestohlenen Daten führen könnte.

Entwendet wurden diverse Sourcecodes von Cyberpunk 2077, Gwent und The Witcher 3. Von letzterem Titel haben die Hacker laut eigenen Angaben sogar eine unveröffentlichte Version entwenden können. Man gebe CD Projekt Red 48 Stunden, um zu einer Einigung zu kommen. Sollte dies nicht geschehen, dann wolle man die Daten an diverse Kontakte in der Videospiel-Journalismus-Branche weitergeben. So sollen Spieler einsehen, wie "beschissen die Firma agiert" und auch die Investoren sollen laut dem Plan der Akteure das Vertrauen in die Firma verlieren und die Aktie noch weiter sinken.

CD Projekt Red sei aktuell daran, die Auswirkungen der möglichen Veröffentlichungen abzumildern und sei dementsprechend bereits im Kontakt mit sämtlichen Partnern, die von den Leaks betroffen sein könnten. Natürlich habe man sich auch an Fachleute gewendet, um die Schuldigen ausfindig zu machen. So habe man IT-Forensiker und auch den Leiter des Datenschutzbüros kontaktiert.