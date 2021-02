E3 2021: Erste Infos zu Plänen für digitale Messe im Juni

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Nachdem die momentan größte jährliche Spielemesse Electronic Entertainment Expo (E3) im vergagenen Jahr wegen der COVID-19-Pandemie abgesagt wurde, gibt es nun Neuigkeiten zu den Planungen für die E3 2021. Bereits 2020 gab es kurzfristige Versuche, doch noch eine digitale Messe durchzuführen, die sich jedoch zerschlugen.

Auch für dieses Jahr scheint der Veranstalter Entertainment Software Association (ESA) am Digital-Konzept festzuhalten, auch wenn Veranstaltungen auf dem Messegelände in Los Angeles noch nicht explizit ausgeschlossen wurden. Das geht aus einem Bericht der Nachrichtenseite Videogameschronicle hervor, die sich auf Einblicke in eine Präsentation der ESA für Publisher, Influencer und Medienpartner beruft. Demnach soll die diesjährige E3 weiterhin vom 15. bis 17. Juni 2021 stattfinden, wie bereits letztes Jahr angekündigt wurde.

In der Präsentation wurde eine digitale Veranstaltung mit Livestreams an allen drei Tagen vorgestellt. Zum Programm sollen eine Preisverleihung, eine Preview-Night-Show am Tag vor dem Start der Messe, zweistündige Keynotes und kleinere Streams von Publishern, Medienpartnern und Influencern gehören. Ein Beispiel-Sendeplan zeige einen Livestream von 10 Uhr bis 22 Uhr Ortszeit, mit einer halbstündigen Pre-Show von Medienpartnern, einer zweistündigen "exklusiven Pressekonferenz" eines Konsolenherstellers, gefolgt von einem Panel. Der Rest des Tages würde aus Third-Party-Publisher-Präsentationen bestehen und Abends mit einem Rückblick nebst Ausblick auf den Folgetag enden. In anderen Zeitzonen sollen Aufzeichnungen des Streams gesendet werden. In der Vorwoche sollen laut den aktuellen Planungen Previews in den Medien und Demo-Veröffentlichungen auf die Veranstaltung einstimmen.

Nun müssen allerdings die Mitglieder der ESA – also Publisher wie Activision Blizzard, Microsoft, Nintendo, Sony oder Ubisoft – diesen Plänen noch zustimmen. Nach dem Ausfall der E3 im letzten Jahr, stellten jedoch große Publisher wie Ubisoft erfolgreich eigene Stream-Showcases auf die Beine. Gegenüber VGC habe eine "große Spielefirma" angegeben, weiter auf ein eigenes Event zu setzen, statt sechsstelligen Beträge zu zahlen, um Teil des Stream-Programms der E3 2021 zu sein. Auch von anderer Seite gerät die ESA unter Druck, denn der langjährige Unterstützer Geoff Keighley kehrte der Messe wegen Streitigkeiten um die zukünftige Ausrichtung den Rücken und startete das digitale Summer Game Fest. Keighley habe auf Anfrage der Seite bestätigt, dass er sich auf das Summer Game Fest 2021 konzentriere und nichts mit der diesjährigen E3 zu tun habe.

Die Veranstalter gaben auf Anfrage an, dass die Gespräche mit den Entwicklern und Publishern toll laufen würden und dass die ESA bald Neuigkeiten zur E3 2021 präsentieren werde. Während die E3 zumindest den Fokus in der gegenwärtigen Pandemie-Lage auf eine digitale Messe legt, planen die Koelnmesse und der Branchenverband GAME nach aktuellem Stand für die Gamescom 2021 ein Hybrid-Konzept, sowohl mit Vorort-Veranstaltungen in Köln als auch Livestream-Programm.