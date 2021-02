Terraria für Stadia eingestellt // Google-Account des Entwicklers gesperrt

Die Terraria-Version für Stadia wird nicht erscheinen, weil der Gründer des Entwicklerstudios Re-Logic, Andrew Spinks, mit Google im Clinch liegt. Der Anlass ist die aus seiner Sicht unbegründete Sperrung seines Google-Accounts und aller damit assoziierten Daten. Auf Twitter beschreibt er die Situation so:

@Google mein Account ist jetzt seit drei Wochen deaktiviert. Ich habe keine Ahnung wieso und bei jedem Versuch, die Situation aufzulösen, habt Ihr mich abgewiesen. Mein Handy hat keinen Zugang mehr zu Apps im Wert von 4.000 Dollar. Ich hatte gerade Herr der Ringe in 4K gekauft und kann ihn nicht zu Ende sehen. Meine Google Drive-Daten sind komplett weg. Am schlimmsten ist der Verlust meiner Googlemail-Adresse, die ich seit 15 Jahren hatte. Ich habe absolut nichts getan, was gegen Eure Nutzungsbedingungen verstößt und kann die Situation daher nur dahingehend interpretieren, dass Ihr den Kontakt abbrechen wollt. Betrachtet den Kontakt als abgebrochen. Terraria für Google Stadia ist eingestellt. Meine Firma wird zukünftig keine Eurer Plattformen mehr unterstützen.