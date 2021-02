PM: Black History Month: Xbox stellt Stimmen und Einfluss der PoC-Community in den Fokus (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wir bei Xbox haben uns das Ziel gesetzt, die inklusivste Gaming-Community weltweit zu erschaffen – einen Ort, an dem die unterschiedlichsten Spieler und Spielerinnen zusammenkommen und gemeinsam ihre Leidenschaft und Freude für Videospiele teilen. 2021 feiern wir den Black History Month, indem wir der Community packende Spielerlebnisse bieten und die Beiträge bedeutender People of Color (PoC) und afroamerikanischer Entwickler hervorheben. Gleichzeitig wollen wir das Bewusstsein für wichtige Themen schärfen, die die Black Community und People of Color bewegen.

Wir glauben, dass schon kleine Taten innerhalb der Xbox-Community zu dauerhaften Veränderungen in der Branche führen können. Beispiele hierfür sind das Melden rassistischer Äußerungen, die Auseinandersetzung mit Black History und Culture sowie die Unterstützung von PoC-Unternehmen und inklusiven Creatorn.

Indem wir die Stimmen der Black Community verstärken, mit mehr PoC-Creatorn zusammenarbeiten und weiterhin gesellschaftliche Ungerechtigkeiten ansprechen, wollen wir zu einem echten Wandel in der Branche beitragen. Wir verpflichten uns, die PoC-Community auf der ganzen Welt durch Programme zu unterstützen, die sich auf für sie relevante Themen konzentrieren.

Im vergangenen Juni unterstützte Team Xbox gemeinsam mit der Community den NAACP Legal Defense and Educational Fund, Inc. sowie den Black Lives Matter Support Fund und die Equal Justice Initiative (EJI), indem sie gemeinsam über 3 Millionen Dollar spendeten. Dieser Beitrag ist Teil unseres umfassenderen Engagements, aktiv zu werden und gesellschaftliche Ungerechtigkeiten zu bekämpfen.

Im Februar und darüber hinaus legen wir besonderes Augenmerk auf Sammlungen bestehend aus Spielen, Filmen und TV-Shows, die von Black Communities bei Microsoft zusammengestellt wurden. Entdecke neue spannende Content Creator, packende Abenteuer, interessante Protagonisten und vieles mehr! Stöbere durch die Highlights der Games Collection (Österreich, Schweiz) und wirf einen Blick auf die vielseitigen Künstler, Protagonisten, spielbaren Charaktere und die umfassenden Möglichkeiten der Charakter-Erstellung, die in den Spielen der Collection zu finden sind.

Afterparty

Entwickler Adam Hines hat mit Lola eine starke und faszinierende Figur erschaffen. Lerne Lola kennen und stürze Dich in ein übernatürliches Abenteuer!

Watch Dogs 2

Der faszinierende Protagonist Marcus Holloway ist ein autodidaktischer Hacker, der sich jeder Menge auswegloser Situationen stellt. Das Spiel wurde für seine akkurate Darstellung von Code-Switching und anderen relevanten Erfahrungen gelobt, durch die sich Community-Mitglieder besser repräsentiert fühlen.

Apex Legends

Bangalore und Lifeline haben zwei neue weibliche PoC-Spielfiguren geschaffen, die mit ihren einzigartigen und differenzierten Geschichten begeistern.

Die Sims 4

Gemeinsam mit einflussreichen Black Moddern haben die Entwickler das aktuelle Update auf den Weg gebracht, das über 100 neue Haut-Töne, weitere Anpassungsmöglichkeiten für Haut und Makeup sowie verbesserte Frisuren bietet.

Die Kollektione rund um Filme und TV-Shows bietet besondere Künstler, PoC-Hauptfiguren, lehrreiche Einblicke in Geschichte und Kultur sowie tolle Familien-Unterhaltung:

Black Panther

Der Verlust von Chadwick Boseman ist tragisch. Er bleibt ein Symbol für eine inspirierende Welt, in der PoC gleichberechtigt sind und als Teil einer angesehenen Kultur, die globale Innovationen voranbringen. Von Regisseur Ryan Coogler.

Spider-Man: Into The Spider-Verse

Miles Morales, ein Junge mit puerto-ricanischen und afroamerikanischen Wurzeln, schlüpft in den kultigen Anzug des Spider-Man und tritt das Erbe des Peter Parker an.

Hidden Figures

Dieser Film beleuchtet die wahre Geschichte dreier Schwarzer Frauen, die als Mathematikerinnen bei der NASA die genialen Köpfe hinter einer der größten Vorhaben der Menschheitsgeschichte waren.

Um den Black History Month zu feiern, haben wir mit PoC gesprochen und gefragt, wie sie durch Spiele beeinflusst wurden, in denen sie sich repräsentiert fühlen. Unsere Ambassadors erzählen ihre ganz persönlichen Geschichten über die Zugehörigkeit zur Gaming-Community. Wir haben Hunderte von Antworten erhalten und wollen nun einige von ihnen mit Euch teilen.

Wirf einen Blick in ihre Geschichten: Was PoC Ambassadors erzählen

Den gesamten Monat über stehen die Livestreams von Xbox ganz im Zeichen des Black History Month mit verschiedenen PoC-Protagonisten, -Streamern, -Entwicklern und -Content Creatorn. Folge uns auf Twitch und verpasse keine zukünftige Show.

Der Black History Month bietet eine hervorragende Gelegenheit, Schülerinnen und Schülern die Geschichte der Bürgerrechtsbewegung und den anhaltenden Kampf für soziale Gerechtigkeit und Rassengleichheit näherzubringen. Passend dazu enthält die Minecraft: Education Edition vier neue Lerninhalte und eine kostenlose Demo, die Jugendliche und Lehrkräfte bei der Auseinandersetzung mit diesen wichtigen Themen unterstützen. Die Schülerinnen und Schüler erfahren mehr über das Leben und Wirken von Dr. Martin Luther King Junior. Sie lernen die Intention hinter der Bewegung kennen, erleben zentrale Momente der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung und verstehen, wie Black Lives Matter das Erbe dieser Bemühungen fortsetzt. Auch passionierte Gamer und Familien können die Minecraft: Education Edition herunterladen und im Februar auf Lessons in Good Trouble zugreifen. Die kostenlose Demo handelt vom Leben und Wirken des Bürgerrechtlers und US-Kongressabgeordneten John Lewis.

Unter https://aka.ms/black-history-month lädst Du die Minecraft: Education Edition kostenlos herunter und kannst Dich noch genauer zu dem Thema informieren.

Mit Blick auf den diesjährigen Black History Month hat Undead Labs gemeinsam mit der NAACP die Gestaltung eines T-Shirt-Designs bei dem Künstler Ty Ferrell in Auftrag gegeben. Das Design wurde von der NAACP-Kampagne “We Are Done Dying” inspiriert und beruht auf den Themen Hoffnung und gemeinschaftlicher Überwindung von Hürden, die auch in State of Decay 2 eine zentrale Rolle einnehmen.

Das Original-Artwork wird allen Gamern und Fans in zwei unterschiedlichen Varianten zur Verfügung stehen: als kostenloser Kosmetikartikel in State of Decay 2 oder als limitiertes T-Shirt zur Unterstützung der NAACP im Xbox Gear Shop. Die T-Shirts werden ausschließlich zwischen dem 8. Februar und 1. März 2021 verkauft. Eine weitere Auflage ist nicht geplant.

Innerhalb von State of Decay 2 ist der Kosmetikartikel automatisch für alle Spieler verfügbar.

In Halo: The Master Chief Collection hast Du die Möglichkeit, Dein Profil mit speziellen Namensschildern zu versehen, die an besondere Erfolge oder Ereignisse erinnern. Sobald Du Dich im Laufe des Februars einloggst, erhältst Du automatisch Zugang zu einem Black History Month-Namensschild! So untermauerst Du Deine Identität und zeigst anderen Spielern, dass Du den Black History Month mit all seinen Errungenschaften in Sachen Kulturförderung und Inklusion feierst.

Team Xbox setzt sich gemeinsam mit der Xbox-Community für einen Wandel durch fesselnde und integrative Spielerlebnisse ein. Durch Erlebnisse, die Menschen über Grenzen hinweg verbinden, hoffen wir einen wertvollen Beitrag zur Gleichberechtigung von PoC-Communities zu leisten – während des Black History Month und darüber hinaus.

PLAY.CONNECT.IMPACT: Erfahre alles über das Engagement von Xbox im Xbox Community Hub zur Feier des Black History Month. Details sowie Beratung rund um das Thema Antidiskriminierung findest bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes unter diesem Link.